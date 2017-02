Meghalt a börtönben Amerika egyik legvitatottabb módon életfogytiglanra ítélt embere

Csütörtökön meghalt a börtönben az az 53 éves dél-karolinai férfi, akit 12 éves lánya 2001-es megöléséért és meggyilkolásáért ítéltek életfogytiglanra - írja az AP.

A gyilkosság után az apa, Billy Wayne Cope három vallomásban mondta azt, hogy ő követte el a dolgot, de ezek ellentmondásosak voltak, csak egyvalamiben voltak egybehangzóak: hogy egyedüli tettes volt. A hatóságok ekkor gyilkossággal és erőszakkal vádolták meg a férfit, a DNS-tesztek azonban egy másik férfi, egy színesbőrű bűnöző DNS-ét mutatták ki a lányon. A nyomozás szerint a két férfi nem is ismerte egymást.

Az ügyészek mégis azt mondták, Cope maga engedte be a házába a második vádlottá avanzsált James Sanders-t, tudva azt, hogy bántani fogja a lányt. Emellett azzal érveltek, hogy, Cope már korábban is szexuálisan zaklatta a lányát. Kiderült viszont, hogy Sanders a lány halála utáni időszakban több szexuális zaklatást is elkövetett. Mindig egyedül, erőszakos betörés nélkül.

A bíróság azonban nem vette figyelembe ezt sem, és Sanders egyik börtöntársának terhelő vallomását sem.

Végül mindkét férfit életfogytiglanra ítélték, a szabadulás esélye nélkül. Cope védői szerint azonban az ügyészség összemosta a bizonyítékokat. Szerintük a mentális problémákkal küzdő férfit rávették arra, hogy egy olyan bűntényben vallja bűnösnek magát, amit nem követett el. Az ügy az Állami Legfelsőbb Bíróságra is eljutott 2013-ban, ott azonban fenntartották az ítéletet, az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága pedig elutasította a meghallgatást.

Cope védői azt nyilatkozták, a férfi halála karrierjük egyik mélypontja és a szomorú vége egy rettenetes igazságtalanságról szóló történetnek. Az ügyészek szerint azonban Cope megérdemelte a büntetést, halála után pedig csak a még élő két gyermekét sajnálják.

A hatóságok szerint a lány halálakor Cope háza be volt zárva, így senki nem juthatott be anélkül, hogy a férfi beengedte volna. A védők szerint a zár simán feltörhető volt egy hitelkártyával.

Az ügyészek emellett kiemelték, hogy a házban emberi ürülékkel, kosszal és szeméttel teli vödrök voltak, így egy idegen biztosan nem tudott volna végigsétálni benne a sötétben.