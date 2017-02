Erdogan jóváhagyta a teljhatalmat adó alkotmánymódosítást

Pénteken Recep Tayyip Erdogan is jóváhagyta az elnöki rendszerről szóló alkotmánymódosítást, melyet január 21-én fogadott el a török parlament - írja az MTI. Ezt követően, várhatóan április 16-án majd az elnöki rendszer bevezetésének kérdéséről tartanak népszavazást.

Az alkotmánymódosítás értelmében a mindenkori államfő a végrehajtó hatalom feje lesz, a miniszterelnöki intézmény pedig megszűnik. Az államfő többek közt minisztereket nevezhet ki és függeszthet fel , valamint egy vagy több alelnököt is állíthat maga mellé. Emellett törvényerejű rendeleteket is kibocsáthat, jogszabályokat küldhet vissza a parlamentnek, költségvetési tervet készíthet, valamint párttag is lehet.

Az államfő jogkörbővítésén kívül a parlamentet 500-ról 600 fősre bővítik, a választhatóság alsó korhatárát pedig 25-ről 18 évre szállítják le. A parlamenti választásokat pedig ezentúl 4 helyett 5 évente, az elnökválasztással egy napon tartják. Amennyiben az áprilisi referendumon az igen szavazatok győznek, a következő elnök- és parlamenti választásokra 2019. november 3-án kerül sor.

A reformcsomagot a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja nyújtotta be a törvényhozásnak. Az ellenzékből egyedül a nacionalista Nemzeti Mozgalom Pártja támogatta a tervezetet. A többi ellenzéki párt attól tart, hogy a módosítás miatt Törökország tekintélyelvű pártállammá válik, támogatói viszont a "népakarat fennhatóságának megerősítését" látják az elnöki rendszerben.