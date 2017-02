Nagy bajban van Trump nemzetbiztonsági tanácsadója

A Trump-féle Fehér Ház egyik legfontosabb tisztviselője, Michael Flynn nemzetbiztonsági tanácsadó az Oroszország elleni szankciókat is érintő privát megbeszéléseket folytatott a washingtoni orosz nagykövettel még azelőtt, hogy Trump hivatalba lépett volna. Erről a Washington Post ír, washingtoni kormánytisztviselőkre hivatkozva.

Flynn szerdán egy interjúban határozottan tagadta, hogy Szergej Kiszljak nagykövettel beszélve valaha is szóba kerültek volna a szankciók. Csütörtökön azonban már kevésbé volt határozott: szóvivője szerint Flynn jelezte: "bár nem emlékszik arra, hogy a szankciók szóba kerültek volna, nem biztos benne, hogy azokról sosem volt szó."

Ez elég jelentős változás, különösen annak fényében, hogy a lap szerint az FBI vizsgálja a Flynn és Kiszljak között még a november 8-i választás előtt, tehát a kampány alatt megindult kommunikáció részleteit. Ha bebizonyosodna, hogy szóba kerültek a szankciók, az feltehetőleg Flynn menesztésével vagy lemondásával járna, de mindenképp borzasztó kellemetlenül érintené az elnököt.

Azt jelentené ugyanis, hogy épp akkor, amikor az amerikai hírszerzés az év végén megállapította, hogy Trump győzelme érdekében az oroszok egy kiberkampány keretében beavatkoztak a választási küzdelembe és ezért Obama büntetőintézkedéseket rendelt el Moszkva ellen, Trump bizalmasa már javában az orosz nagykövettel egyeztetett e szankciók jövőjéről.

Kiszljak nemrég elismerte, hogy sms-ben, telefonon és személyesen is kapcsolatban állt Flynn-nel, de nem válaszolt arra, hogy beszéltek-e a szankciókról.

A Flynn-ügy Mike Pence-nek is elég kínos. Trump alelnöke korábban maga is tagadta, hogy Flynn és Kiszljak között szóba kerültek volna a szankciók, ahogy azt is, hogy a kampány során Trump emberei bármiféle kapcsolatban álltak volna Oroszországgal.

Fotó: Gary Cameron / Reuters / Reuters Michael Flynn

Csakhogy a Washington Post szerint Flynn és Pence kijelentéseinek ellentmondanak azok a hírszerzési jelentések, amelyek az orosz diplomaták megfigyelésének eredményeként születtek. A lap kilenc olyan tisztviselővel beszélt, akik a Flynn és Kiszljak közti beszélgetések idején vezető beosztásban voltak, és mind azt mondták, hogy e beszélgetéseken konkrétan szó esett a szankciókról.

Ketten azt is állították, hogy Flynn egyenesen arra utalt Kiszljaknak, hogy Putyinéknak felesleges az Obama-féle büntetőintézkedések miatt nagyon aggódniuk, mert Trump beiktatása után azokat felülvizsgálhatják. A források közül akadt, aki azt vélelmezte, hogy Flynn ezt letagadva megvezette az alelnököt.

Decemberben, a washingtoni szankciók elrendelése után Putyin egyébként mindenkit meglepve és a szokásjoggal látványosan szakítva nem rendelt el válaszintézkedéseket. Ehelyett a kapcsolatok helyreállításáról, illetve a Trump-elnökséghez fűzött reményeiről beszélt.