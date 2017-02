Trump ellen döntött a fellebbviteli bíróság, marad a beutazási tilalom felfüggesztése

A háromtagú San Franciscó-i szövetségi fellebbviteli bíróság csütörtökön úgy döntött, hogy érvényben hagyja a Donald Trump amerikai elnök beutazási tilalmi rendeletét felfüggesztő döntést. A CNN szerint a bírói tanács egyhangúan döntött Trump rendelete ellen.

Trump január 27-én meghozott rendelkezése hét, muzulmán többségű országból (Szíria, Irak, Irán, Szudán, Líbia, Szomália és Jemen) érkezők beutazását tiltotta meg előzetes jelzés nélkül, az indoklás szerint addig, amíg kidolgozzák a szigorúbb ellenőrzés részleteit. Emellett a szíriai menekültek befogadását is felfüggesztette. Azt itt fejtettük ki részletesen, hogy mi is van a rendeletben, ami hatalmas káoszt okozott a reptereken, folyamatosak voltak ellene a tüntetések, a felmérések szerint viszont az amerikaiakat megosztotta a kérdés.

Több amerikai állam is keresetet nyújtott be, arra hivatkoztak, hogy a tilalom súlyos károkat okoz, és alkotmányellenes. Múlt hét végén egy seattle-i szövetségi bíró azonnali hatállyal és országos szinten felfüggesztette az egy héttel korábban meghozott beutazási rendeletét. A felfüggesztése addig hatályos, amíg mérlegelik, hogyan folytatódjon az ügy.

Trump kabinetje az igazságügyi minisztériumon keresztül többek között a közbiztonságra és az elnök nemzetbiztonsági kérdésekben való jogaira hivatkozva fellebbezte meg a seattle-i döntést, de a háromtagú fellebbviteli tanács már a hétvégén elutasította azt az indítványukat, ami arra vonatkozott, hogy a jogi eljárás végéig helyezzék azonnal újra hatályba a beutazási tilalmat. Az igazságügyi minisztériumtól és a tilalmat megtámadóktól is bekérték hétfőn a hivatalos érveléseiket, és ezeket mérlegelve hozták most meg határozatukat.

Az igazságügyi minisztérium közleményében azt írta, hogy egyelőre vizsgálja a fellebbviteli tanács döntését. Trump viszont már korábban utalt arra, hogy kész akár a legfelsőbb bíróságig vinni az ügyet, ha neki kedvezőtlen döntés születik. Trump erre utalt a Twitteren is a fellebbviteli tanács bejelentése után, szerinte az ország biztonsága a tét.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!