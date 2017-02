Újra zavargás volt Párizsban a gumibottal megerőszakolt férfi miatt

37 embert előállítottak vasárnapra virradó éjjel az egyik párizsi elővárosban, Bobigny-ban, ahol újra zavargások törtek ki egy békés tüntetés után, írja az MTI. A tüntetés kiállás volt amellett a Théo nevű, 22 éves fekete férfi mellett, akit február elején egy utcai igazoltatás során egy rendőr gumibottal megerőszakolt.

A rendőri erőszak ellen tiltakozó, körülbelül 2000 fős tömeghez csatlakoztak a randalírozók, akik megdobálták a helyszínt biztosító rendőröket, felgyújtottak két autót és több szemetest, feldúltak két üzletet és megrongálták a helyi buszpályaudvart is.

Théo bántalmazásában négy rendőr vett részt, mindannyiukat felfüggesztette állásukból a belügyminiszter. Egyiküket szexuális erőszakkal, a másik hármat csoportosan elkövetett szándékos erőszakkal gyanúsítják. A férfi még most is kórházban van. Kedd este Francois Hollande államfő meglátogatta és azt kérte, hogy mindenki bízzon az igazságszolgáltatásban. Théo maga is nyugalomra szólította fel a párizsi elővárosokat, ahol az elmúlt héten rendszeresek voltak a zavargások.