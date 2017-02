Még egy hülye is be tud épülni a rasszisták közé

Az Anonymous hackercsoport jó ideje háborút folytat a Donald Trump elnökké választása óta újra egyre hangosabb Ku-Klux-Klan ellen, aminek során korábban már több száz klántagnak adták ki a nevét és adatait. Most kikerültek a részletek is az Anonymous akciójáról, amiből kiderül, hogy a fehér fajvédőknél kevés csoport tudja rosszabbul titokban tartani az adatait.

A hackerek eredetileg a feketék elleni rendőri erőszak miatt tiltakozó Black Lives Matter mozgalom "ellenmozgalmaként" indított, a rendőrök elleni erőszak témájában kampányoló Blue Lives Matter kulisszái mögé néztek be egy kamu felhasználóval a Facebookon. Ennek a beépülésnek a során kezdett számukra világossá válni, hogy a rendőrpárti mozgalom posztjai alatt szereplő hozzászólók és a Ku-Klux-Klan tagjai között némi átfedés lehet. A hacker gyorsan kreált egy új profilt keresztény-konzervatív beállítottsággal, rendőrpárti profilfotóval, majd Clinton- és Obama-ellenes, illetve Trump-támogató posztokat kezdett kirakni az oldalra. Hamar meg is jött az első ismerősnek jelölés, méghozzá nem mástól, mint a KKK Birodalmi Varázslójától, a nemrég holtan talált Frank Anconától.

Ezután szép lassan egyre több KKK-tag jelölte be a Facebookon a kamuprofillal hódító hackert, és hála istennek a közös ismerősök opcióért, olyan 200 elfogadott ismerős után csak úgy özönleni kezdtek a barátkozni akaró klántagok az Anonymous hackerének profiljára. Hogy kiszúrják a nem oda illő tagokat, minden ilyen ismerős annyit írt neki, hogy

AYAK

Ez az Are you a klansman?, vagyis "klántag vagy?" röviden. Ha erre az a válasz, hogy AKIA (A klansman I am), vagyis klántag vagyok, akkor sikerült az online titkos kézfogás, és egymásra talált két fehér fajvédő.

Innentől vált igazán pofonegyszerűvé beszivárogni a Klánba, hiszen a Facebook algoritmusa automatikusan elkezdett feldobni hasonló érdeklődésű ismerősöket és zárt csoportokat. Egyikük például arról posztolt, hogy nem tudja fizetni a villanyszámlát, és a segítségére siető hackernek konkrétan minden adatát megadta, még a TAJ-kártyájának számát is. A csoportokban ennél sokkal súlyosabb dolgokról is beszéltek, az egyik poszt alatt konkrétan arról volt szó, hogy az egyik város seriffje is csatlakozni akar a KKK-hoz, illetve a tagok egy gyilkosságot is elismertek a hozzászólásokban. Végül az Anonymous akciójának bejelentése után kezdtek el kutakodni az online tagok kiléte felől, és a hacker profilja mellett 700 másik embert is kitettek a csoportból.

Az Anonymous a fergusoni zavargások egyéves évfordulójára tervezte, hogy ezer klántagot terveznek lebuktatni az interneten, és végül be is tartották az ígéretüket. Mint látható, nem volt túl bonyolult.