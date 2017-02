A Pentagon szárazföldi csapatok küldését fontolgathatja Szíriába

A CNN forrásai szerint nem kizárt, hogy a Pentagon javasolni fogja, hogy küldjenek hagyományos szárazföldi csapatokat Szíria északi részébe, hogy felgyorsítsák az Iszlám Állam elleni harcot. Viszont az egyik névtelen forrás azt is jelezte, hogy még semmi sem biztos, a végső döntést pedig majd Donald Trump elnök hozza meg, és a tisztviselők is inkább vitaindítónak tartják az elképzelést.

Trump arra utasította védelmi miniszterét, James Mattist és a tábornokokat, hogy még február végéig álljanak elő javaslattal az ISIS elleni küzdelemben.

Eddig is voltak ugyan amerikai katonák már Szíriában és Irakban is, de ők alapvetően a különleges erők tagjai, akik kiképzési és támogatási feladatokat látnak el az IS ellen harcoló csapatok mellett.

Arról egyelőre semmit sem tudni, hogy az elképzelések szerint mi lenne az új szárazföldi csapatok konkrét feladata.

A CNN-nek nyilatkozó forrás szerint ezen kívül más javaslatokat is tehetnek Trumpnak, például az Irakba küldött katonák számára, az oroszokkal tervezett szélesebb együttműködésre, vagy éppen a kurdok felfegyverzésére vonatkozóan.