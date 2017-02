38 évig remélte, hogy megúszhatja a gyerekgyilkosságot

Pedro Hernandez sosem volt képes magyarázatot adni arra, miért fojtotta meg 1979 májusában a 6 éves kisfiút, akit egy üdítő ígéretével csalt be a bolt pincéjébe, ahol dolgozott. A New York-i Etan Patz eltűnése a világ egyik leghíresebb ilyen esetévé vált, a gyerek arcképe az elsők között került tejesdobozra, holttestét sohasem találták meg. Gyilkosát, aki nem is csinált nagy titkot tettéből, 38 évvel később, kedden mondták ki végre bűnösnek, második próbálkozásra, miután az első esküdtszéknél az erőfeszítések patthelyzetbe torkoltak.