Vizsgálatot követelnek, amiért Flynn orosz kapcsolatai kiszivárogtak

Az amerikai képviselőház két bizottságának republikánus elnökei az igazságügyi miniszterhez írt levélben követeltek vizsgálatot szerdán a lemondott Michael Flynn nemzetbiztonsági tanácsadó ügyében a sajtónak történt kiszivárogtatások miatt.

A levelet Jason Chaffetz, Utah állam képviselője, a kormányzati reformokkal foglalkozó bizottság elnöke és Bob Goodlatte virginiai politikus, a képviselőház igazságügyi bizottságának vezetője írta.

Az NBC televízió információi szerint a két politikus szerint a sajtóban a Flynn-üggyel kapcsolatban megjelent információk egy része vélhetően titkosított információk kiszivárogtatásának tulajdonítható.

Komoly aggodalmaink vannak amiatt, hogy a titkosított információkat esetleg nem megfelelően kezelik

- írta levelében a két politikus.

Chaffetz és Goodlatte egy nappal azután írta meg levelét, hogy a The New York Times meg nem nevezett jelenlegi és volt kormányzati tisztségviselőkre hivatkozó cikk jelent meg arról, hogy az elnökválasztási kampány során, sőt, már egy évvel korábban is, a Trump-kampány szakemberei rendszeres kapcsolatban álltak az orosz hírszerzés munkatársaival.

Korábban pedig a The Washington Post írt - bizalmas információkra hivatkozva - arról, hogy Michael Flynn a Washigtonban akkreditált orosz nagykövettel még Trump beiktatása előtt megvitatta az Oroszország elleni szankciók ügyét. A The Washington Post a nemzetbiztonsági tanácsadó és Szergej Kiszljak orosz nagykövet telefonbeszélgetése leiratának részleteit is nyilvánosságra hozta.

Trump elnök szerdán reggel Twitter-üzenetben kárhoztatta a kiszivárogtatásokat. Azt írta, hogy a titkosított információkat "a hírszerzés úgy osztogatja, mint a cukorkát", majd az elnök a Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel tartott közös sajtóértekezletén is kitért erre. Miután kifejtette, hogy a sajtó "nem korrekt módon" bánt Michael Flynn lemondott tanácsadóval, a hírszerzői közösséget hibáztatta a "törvénytelen kiszivárogtatásokért". Az elnök szerint "a hírszerzéstől dokumentumok szivárognak ki, dolgok szivárognak ki, s ez bűncselekmény".