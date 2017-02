Nemzetőrökkel kezdene tömeges deportálásba Trump

Akár 100 ezer nemzetőrt is mobilizálhat a Trump-adminisztráció annak érdekében, hogy illegális bevándorlókat deportáljon az országból, köztük olyanokat is, akik a határ közelében sem élnek - írja a Guardian. A tervre egy, az Associated Press által megszerzett 11 oldalas feljegyzésből derült fény, a túloldalról többen tagadták a dolgot.

A Nemzeti Gárda és a bevándorlás

A dokumentum alapján 11 államban mozgósítanák a Nemzeti Gárdát. Ez önmagában annyira nem érdekes, hiszen korábban is bevetették már őket bevándorlással kapcsolatos problémák esetén. Ez azonban nem csak a határon fekvő Texas, Új-Mexikó, Kalifornia és Arizona államokra terjedne ki, hanem az azok mellett fekvő Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas és Louisiana államokra is. A John Kelly, belbiztonsági miniszter által írt feljegyzésből az is kiderül, az államok kormányzói szabadon dönthetnék el, hogy hozzájárulnak-e nemzetőreik részvételéhez.

Trump weighs mobilizing National Guard to round up unauthorized immigrants in 11 states. https://t.co/0lLvP59GZU pic.twitter.com/UJXfJslnqy — AP Interactive (@AP_Interactive) February 17, 2017

A bevándorlással, vámokkal és határvédelemmel foglalkozó hatóságok vezetőihez címzett dokumentum a jelek szerint egyfajta kiegészítésként szolgál Donald Trump január 25-én aláírt rendeletéhez, ami többek közt a határvédelemről és a bevándorlásról is rendelkezett. A feljegyzés szerint a résztvevő katonák bevándorlási hivatalnoki funkciót is betöltenének és részt vennének az illegális bevándorlók felkutatásában és letartóztatásában.

Ha ez az egész így megvalósulna, annak szignifikáns hatásai lennének. Az Egyesült Államokban nagyjából 11 millió illegális bevándorló él, ezeknek a fele a korábban említett államokban, Trump 25-ei rendelete pedig kibővítette a "bűnöző" fogalmát. Ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Gárda bevonásával jelentősen megnőhetne a deportált bevándorlók száma. Persze ez nem rögtön következne be, a jelenlegi szabályozás szerint ugyanis a legtöbb esetben még mindig bíróságra kéne vinni az ügyeket, mert a deportálásra csak kiutasítási paranccsal kerülhet sor.

Nem lehet megnyugodni

Habár a dokumentum minden kétséget kizáróan létezik, a Fehér Ház sajtóreferense, Sean Spicer a sajtónak azt mondta, egyáltalán nincs tervben, hogy a Nemzeti Gárdával hajkurásszanak illegális bevándorlókat. A belbiztonságiak szintén ezt mondták, holott a dokumentumot éppen az ő vezetőjük írta. Spicer azt azért elismerte, hogy az írás létezik, de hangsúlyozta, hogy az nem a Fehér Házból származik, megvalósítására pedig nincs szándék. Egyes belbiztonságiak szerint viszont a dologról legutóbb múlt pénteken beszélgettek, így ha szándék nincs is rá, napirenden van tartva.

Természetesen a demokraták és a bevándorlók jogvédő szervezetei is megszólaltak az ügyben. Chuck Schumer, a Szenátus vezető demokratája szerint már az is megdöbbentő, hogy egyáltalán szóba kerülhet ilyesmi. A jogvédő szervezetek pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy tovább fokozhatja a latinók félelmeit, akik már így sem igazán érzik biztonságban magukat.