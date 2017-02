Amerikai börtönben halt meg a WTC első robbantója

Dél-karolinai börtönében meghalt a Vak Sejk néven is ismert egyiptomi terroristavezér, Omar Abdel-Rahman. Az egyiptomi vallási vezető irányította azt a csoportot, amelyik 1993-ban az első nagy terrortámadást hajtotta végre a New York-i World Trade Center ellen.

A nyolc évvel későbbi szeptember 11. mára némileg elhalványította ennek a támadásnak az emlékét, pedig ezernél is többen sebesültek meg a hat halálos áldozat mellett, amikor a hat terrorista óriásbombát robbantott egy teherautóban az északi épület garázsában. Azt remélték, hogy a torony a déli épületre omlik majd, és így lerombolják az egész komplexumot.

Omar Abdel-Rahman az Al-Gama Al-Islamiyya nevű radikális iszlamista csoport spirituális vezetője volt. Ők követték el azt a luxori támadást is, amiben 62 turista halt meg 1997-ben. Mubarak egyiptomi elnök ellen is megkíséreltek egy merényletet, és terveztek támadást a New York-i ENSZ-székház és az FBI-központ ellen is. Amikor elítélték, az utolsó szó jogán egyórás beszédet tartott Amerika ellen, melyből ígérete szerint semmi nem marad majd.