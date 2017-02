Politikai sokk előtt áll Hollandia

A március 15-i holland választás legfontosabb kérdése, hogy lehet-e miniszterelnök Geert Wildersből, akit mostanság együtt szokás emlegetni Donald Trumppal, Orbán Viktorral, Marine Le Pennel vagy a brexittel. A helyzet azért Hollandiában is bonyolultabb ennél: Wilders nem a semmiből jött, és nem is a semmibe, hanem a parlamenti alsóházi választás megnyerése felé tart. És hogy az mire lehet elég? Még az is lehet, hogy az égvilágon semmire.