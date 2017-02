Moszkva mostantól elismeri a kelet-ukrajnai szakadárok iratait

Oroszország átmenetileg elismeri a kelet-ukrajnai szakadár területeken kiállított hivatalos iratokat – jelentette be a Kreml. Vlagyimir Putyin szombaton aláírt rendeletének értelmében a kelet-ukrajnai övezet lakói vízum nélkül, a szakadár területek hatóságai által kiállított igazolványokkal ezután hivatalosan is szabadon utazhatnak Oroszországba, emellett munkát vállalhatnak és tanulhatnak is.

Az okiratok elismerése újabb lépés a Kreml részéről, hogy kvázi-államként kezelje az önhatalmúlag kikiáltott Donyecki és a Luhanszki Népköztársaságokat, melyek hivatalosan orosz önkéntesek, nemzetközi vélemény szerint pedig az orosz hadsereg támogatásával harcol Kijev ellen az oroszlakta kelet-ukrajnai részek elcsatolásáért.