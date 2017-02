Oroszország elismeri a kelet-ukrajnai szakadár államokat

Vlagyimir Putyin elnök február 18-án aláírta azt a rendeletet, amely alapján Oroszország elismeri és elfogadja a szakadár Donyecki- és Luhanszki Népköztársaságok (DNK és LNK) által kiadott dokumentumokat, írja a meduza.io. A rendelet csak addig érvényes, míg nem rendeződik a kelet-ukrajnai konfliktus.

A DNK és LNK Oroszország által támogatott kelet-ukrajnai szakadárok államkezdeményei, amiket sem Ukrajna, sem senki a világon nem ismer el. Kivéve persze Putyin elnököt, aki ezzel a rendeletével biztosította, hogy Oroszország elfogadja érvényes dokumentumként nemcsak a DNK/LNK által kiadott útleveleket, de az anyakönyvi, oktatási, halálozási és egyéb dokumentumokat is. Mindezt az "emberi és polgári jogok védelmében", a "nemzetközi humanitárius elvekre" hivatkozva.

Denisz Pusilin, a DNK önjelölt államfője is elismerte, hogy az általuk kiadott útlevelekkel be lehet utazni Oroszországba, ahogy az orosz vonat- és repülőtársaságok is elfogadják. Ez ugyanakkor rosszul is elsülhet az oroszoknak, ugyanis amerikai jogászok szerint a szakadár államok ilyen szintű elismerése további szankciókat vonhat maga után.