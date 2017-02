Trump: a média a nép ellensége

Az álhírmédia (a hanyatló New York Times, NBC News, ABC, CBS, CNN) nem az én ellenségem, az Amerikai Nép ellensége!

– írta Twitteren a maga jellegzetes árnyaltságával Donald Trump amerikai elnök. A felsorolásból szégyen szemre kimaradt Washington Post szerint a bejegyzés első változatában Trump még azt is hozzáfűzte csupa nagy betűvel, hogy mennyire BETEG dolog is ez, de azt a verziót gyorsan törölték, cserébe az újban bővült a kipécézett médiumok köre.

Trump már a kampányban is ekézte a mainstream médiát, hogy álhírekkel árasztják el az embereket, a mainstream média meg cserébe újra és újra összeszedi, az elnök milyen pontatlanságokat vagy hamis tényeket sorakoztat fel a megszólalásaiban. A mostani kirohanás közvetlen előzménye is a legfrissebb ilyen összecsapás volt, amelyre csütörtökön, Trump elnökségének első önálló sajtótájékoztatóján került sor. Ahogy mi is megírtuk, Trump bedobott egy statisztikát arról, hogy példátlan választási sikert ért el, mire az egyik újságíró jelezte, hogy ez bizony nem stimmel, és elmondta neki a valós számokat. "Nem tudom, nekem ezt az információt adták" – védekezett az elnök.

Az MTI összeszedte a médiát a nép ellenségének kikiáltó Trump-bejegyzésre érkezett reakciókat, ezekből az érintett médiumokénál érdekesebb, hogy a jobboldalon hogyan fogadták a kijelentést.

Ez teljes őrület

– mondta például Shepard Smith, a republikánusokhoz közelálló Fox tévécsatorna műsorvezetője, aki szerint a sajtó elleni támadásokkal az elnök mintha azt akarná elkerülni, hogy az Oroszországgal kapcsolatos vitákról beszéljen. A jobboldali rádiós, Rush Limbaugh viszont nagyon is elégedett volt a sajtótájékoztatóval – amivel meg Trump volt viszontelégedett, ki is írta Twitterre, hogy sokan egyetértenek azzal, milyen jól sikerült a sajtótájékoztató:

"One of the most effective press conferences I've ever seen!" says Rush Limbaugh. Many agree.Yet FAKE MEDIA calls it differently! Dishonest — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017. február 17.

Jeff Zuckert, a CNN elnökét is idézi az MTI, ő egy interjúban arról beszélt, hogy jelenleg is havonta találkozik Trumppal. Ők ketten régóta ismerik egymást, mert az NBC Universal akkori elnökeként éppen Zucker kötött szerződést Trump az álhírmédiában futó valóságshowjával.