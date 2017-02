Emberevő tigrisek tartanak rettegésben falvakat Indiában

Az Uttar Pradesh szövetségi államban fekvő Pilibhit tigrisrezervátum közelében a gazdák csak felfegyverkezve és nagy csoportokban merészkednek ki földjeikre, a gyermekek csak kísérettel mehetnek iskolába vagy otthon kell őket tartani - adta hírül vasárnap a The Times of India napilapra hivatkozva az MTI. A ragadozók megették áldozataik egyes testrészeit is.

Az egyik tigrist, amely hat embert ölt meg, a napokban sikerült felkutatni és elaltatni, majd egy állatkertbe vitték. Nem sokkal később azonban egy másik tigris megtámadott és megölt egy nőt. Ebben az esetben azonban az áldozat tűzifát keresve bement a tigrisrezervátumba és mintegy 300 méterre eltávolodott annak határától, itt érte őt a halálos támadás.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a tigris nem közelített meg egyetlen falut sem, ezért ezt az állatot nem fogják felkutatni. A falusiak ezért az gondolják, hogy a hatóságok nem gondoskodnak biztonságukról.

Indiában a becslések szerint mintegy 2200 tigris él vadon, a legtöbbször akkor támadnak emberekre, ha azok betérnek a tigrisrezervátumokba.