Putyin megmérgezett ellenfelét külföldön gyógykezelik

Vlagyimir Kara-Murzát két éve mérgezték meg, most februárban pedig hasonló tünetekkel esett újra kómába.

A Nyitott Oroszország ellenzéki mozgalom aktivistája 2015 májusában került kórházba, mérgezés gyanújával. Akkor csaknem egy hétig kómában feküdt, miközben veseelégtelenséggel is kezelték, és a vizsgálatok ismeretlen eredetű mérgező anyagot találtak a szervezetében.

Most februárban Kara-Murza újra ágynak esett, de mostanra javult annyira az állapota, hogy külföldre szállíthassák, ahol folytatódhat a gyógykezelése - írta az ügyvédje a Facebookon. Az ügyvéd, Vagyim Prohorov szerint a tünetei most is ugyanazok, mint a két évvel ezelőtti mérgezésnél voltak,idézi a nyilatkozatot a BBC.

Vlagyimir Kara-Murza a 2015-ben meggyilkolt ellenzéki politikus, Borisz Nyemcov barátja volt, és vele együtt Putyin egyik legnagyobb hazai kritikusának számított, és az első mérgezésből történt felgyógyulása után tovább dolgozott a Nyitott Oroszország mozgalomban.