Putyin tett egy lépést a szakadárok elismerése felé

Hivatalosan is elismeri Oroszország a kelet-ukrajnai oroszbarát szakadárok által kiadott dokumentumokat – írta az Rbk.ru. A hétvégén elfogadott orosz elnöki rendelet előtt a gyakorlatban már eddig is át lehetett lépni a Donyecki Népköztársaság (DNR) és a Luganszki Népköztársaság (LNR) Oroszországgal közös határait, de a hivatalos elismeréstől Moszkva eddig tartózkodott. A rendelkezés ugyan a időleges, „a helyzet rendezéséig”, ám nyilvánvaló, hogy a szakadárok önállóságának elismerése felé tett újabb lépés nem segíti a minszki megállapodás – eddig is csekély mértékben betartott – rendelkezéseinek érvényesülését.

A Kreml továbbra sem ismeri el független államokként a szakadár területeket – ellentétben a Grúziától 2008-ban végleg elszakított Abháziával és Dél-Oszétiával, amelyek állampolgárainak, Oroszország egyébként orosz útleveleket ad ki. Moszkva egyelőre még mindig Ukrajna föderalizálásáról beszél – az Oroszországhoz csatolt Krímre ez persze nem vonatkozik.

Putyin lépése összefüggésben állhat azzal, hogy a Donald Trumppal remélt barátság nem jött létre, Moszkva nem számíthat az amerikai elnöktől arra, hogy feloldják az Oroszországgal szembeni szankciókat. Sőt, Trump kiállt amellett, hogy a Krímet Oroszország adja vissza Ukrajnának – miközben a Kreml arra számított, hogy sikerült a Krím és a kelet-ukrajnai szakadárok ügyét elválasztani, és az előbbit tudomásul veszi az Egyesült Államok az utóbbi rendezéséért cserébe.