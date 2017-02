Több ezer hívő akadályozza egy pénzmosással vádolt szerzetes letartóztatását

Hiába a rendőrségi felszólítás és a speciális törvények, Dhammakaya templomban imádkozó több ezer buddhista hívő nem hajlandó elhagyni az épületet.

A tiltakozó thaiföldi hívek így próbálják gátolni a pénzmosással vádolt korábbi vallási vezető, Phra Dhammachayo felkutatását, írja a Reuters. A rendőrség blokád alá vette a 66 milliós ország egyik legnagyobb buddhista központját.

Hogy a rendőrség kézre keríthesse a templomban rejtőző 72 éves apátot, a királyságot 2014 májusától irányító katonai junta kénytelen volt kiadni egy speciális vészhelyzeti törvényt. A templom ugyanis már hónapok óta ellenáll és nem hajlandó kiadni Dhammachayót.

Azonban sem az apát követőit, sem a templom vezetőit nem hatotta meg a speciális intézkedés. Előbbiek angol és thai nyelvű plakátokkal tüntetnek nemzetközi figyelemért és segítségért, utóbbiak szerint pedig mindenben együtt működtek a kormánnyal, és ezzel a kvázi ostrommal túl messzire mentek.

Phra Dhammachayót többek között pénzmosással és jogtalan földszerzéssel, és azzal vádolják, hogy az általa 1970-ben alapított buddhista központ alapítványából is pénzt sikkasztott – írta a BBC. Követői szerint az egész ügy politikai indíttatású. Az apát ugyanis kapcsolatban állt a korrupcióval vádolt korábbi miniszterelnökkel, a 2006 óta külföldön élő Thakszin Sinavatrával, akinek húga, a szintén korrupcióval vádolt Jingluk Sinavatra a 2014-es katonai puccsig volt hatalmon. Az ország első női miniszterelnöke ellen tavaly indított per jelenleg is folyamatban van.

A Dhammakaya Mozgalmat az szerzetes az 1960-as években hozta létre, az 1970-ben megépített központtal egyre meghatározóbb irányzatává vált a thaiföldi buddhizmusnak. Több mint egymillió követője van, bár kritikusai szerint a mozgalom leegyszerűsíti és üzletiesíti a buddhizmust.

Évente százezrek jelennek meg buddhista ünnepeken a napot formáló, a építészetileg a modernitást bátran vállaló komplexum udvarán.