Trump még keresi új nemzetbiztonsági tanácsadóját

Négy jelöltje van Donald Trumpnak a túlzottan szoros orosz kapcsolatai miatt lemondott Michael Flynn helyére az Egyesült Államok elnökének nemzetbiztonsági tanácsadói posztjára.

Miután Flynn beismerte, hogy hazudott a washingtoni orosz nagykövettel folytatott privát beszélgetésekről, amelyek során – még Trump beiktatása előtt – az Oroszországgal szembeni szankciók feloldásáról is szó lehetett, úgy tűnt, hogy a lemondás után gyorsan megtalálja utódját Trump. Ez már csak azért is fontos lenne, hogy mielőbb elüljön a Flynn keltette botrány, amely az elnökkel szemben is kellemetlen kérdéseket vet fel.

Első számú jelöltje, Robert Harward nyugalmazott altengernagy azonban személyes okokra hivatkozva nemet mondott a felkérésre, így most gyors castingolás folyik.

Az elnöknek már magyarázkodnia kellett, hogy mindeddig nincs meg a jelölt, Trump szerint azonban csak arról van szó, hogy sokan szóba jöhetnek.

McMaster is jöhet Trump mellé

Szombaton David Petraeus – aki a CIA vezetői posztjáról azért volt kénytelen távozni 2012-ben, mert kiderült, titkos adatokat adott át életrajzírójának, akivel meg is csalta feleségét – kiesett a lehetséges jelöltek közül, így négy esélyest tartanak számon:

Keith Kellog, nyugalmazott tábornok, az Oracle biztonsági tanácsadója, aki az elmúlt héten már szerepelt nemzetbiztonsági tanácsadóként,

az Irakot és Afganisztánt is megjárt Herbert Raymond McMaster altábornagy,

a West Point katonai akadémián tanító Robert Caslen altábornagy

és a a többiektől eltérően katonai helyett diplomata pályát befutott John Bolton, aki rövid ideig George W. Bush elnöksége alatt az ENSZ-ben képviselte az Egyesült Államokat.

Trump az elmúlt három hétvégéjét floridai birtokán töltötte – a japán kormányfőt és az amerikai first lady által kissé magára hagyott feleségét is megvendégelte itt –, a helyet az elnök előszeretettel hívja a „déli Fehér Háznak”. Nem tétlenkedett itt sem, nyilvános rendezvényen szokásos formáját hozva alternatív tényeket hozott a terrortámadást szenvedett Svédországról, majd nekiment a nép ellenségének nevezett sajtónak.

Ez alkalmat adott John McCain szenátornak, a 2008-as republikánus elnökjelöltnek, hogy odaszúrjon Trumpnak, kijelentve: ha utálja is a sajtót, annak szabadsága nélkül hamar a diktatúrában találná magát az ország.