Kezdődhet a spanyol babalopóbotrány első pere

Bíróság elé áll egy Eduardo Vela nevű volt orvos Madridban, amiért a vád szerint ellopott egy újszülöttet az édesanyjától, és egy másik nőnek adta – írja a Local spanyol kiadása. Az ügye messze nem egyedülálló, a Franco-diktatúra idején babák tízezreit (más becslések szerint akár százezreit) lophatták el és adhatták oda másnak spanyol orvosok.

Bár a spanyol polgárháború után hatalomra került Francisco Franco uralma 1975-ben véget ért, a babalopások ügye csak 2010-ben került nyilvánosságra, akkor viszont az egész országot megrázta.

A mostani per jelentősége, hogy ez lesz az első per a botrányban.

A lopások eleinte politikai motivációjúak voltak: a rezsimre veszélyesnek ítélt párok babáit vették el titokban, és adták a hatalomhoz hű családoknak. Később a szegények gyerekeire is kiterjesztették a gyakorlatot. Az anyáknak gyakran csak annyit mondtak, hogy a babájuk nem sokkal a születése után meghalt, és a kórház elintézte a temetését.

A most tárgyalásig jutó konkrét eset 1969-es, a vád szerint Vela egy most a negyvenes éveiben járó nőt, Ines Madrigalt vette el az anyjától, és a sértett szerint az orvos a születési anyakönyvi kivonatát is meghamisította, hogy senkinek ne tűnjön fel a csere. Az azóta meghalt örökbefogadó anya később bevallotta lányának a történteket.