Spanyol kérvény kavarhat be Firtas amerikai kiadatásának

Bár Ausztriában másodfokon is döntöttek Dmitrij Firtas amerikai kiadatásáról, az sem kizárt, hogy az EMFESZ egykori tulajdonosaként tíz éve a magyar gázüzletben is kiemelt szerepet játszó ukrán üzletember végül Madridban köt ki – miután Spanyolország is kiadatását kéri pénzmosás vádjával.

Firtast 2014-ben vették először őrizetbe Ausztriában – elutazási tilalom mellett 125 millió eurós óvadék fejében kerülhetett szabadlábra –, 2015-ben azonban a bíróság politikai indíttatásúnak minősítette az amerikaiak kiadatási kérvényét, így elutasította azt. A fellebbezés utáni keddi döntés azonban felülbírálta az akkori döntést. A kiadatás így elvileg csak az osztrák igazságügyi miniszter jóváhagyására vár.

Megjelent azonban egy spanyol kiadatási kérvény is: Spanyolország azért adott ki európai körözést az 52 éves oligarcha ellen, mert a gyanú szerint 10 millió eurót mosott ott tisztára és kapcsolatban állt a szervezett bűnözéssel.

Az Egyesült Államok kiadatási kérelme 18,5 millió dolláros vesztegetésről szól, bár nem érinti közvetlen az országot: a pénzt Firtas a gyanú szerint indiai hivatalnokoknak fizette ki tíz éve, hogy biztosan megkapja az engedélyt a titániumbányászatra – az amerikai igényt azzal alapozza meg az Egyesült Államok, hogy az ügyletet amerikai érintettségű kommunikációs hálózatokon bonyolították le – írta a The Local spanyol kiadása.

Elemzők szerint az amerikai-orosz viszony valódi állapotának fokmérője lesz, hogy az Egyesült Államok Trump alatt is a korábbihoz hasonló elszántsággal követeli az oroszbarát – a Moszkva szövetségesének tekintett, három éve elűzött ukrán elnök, Viktor Janukovics támogatójaként ismert – üzletembert.

Egyelőre nem világos, hogy mi is lesz a kiadatási folyamat vége – és abba sem lehet belelátni, hogy milyen játszma része lehet a spanyol kérelem –, de bizonyosnak látszik, hogy a vádakat visszautasító Firtas nem maradhat Ausztriában.