Sokkal hamarabb elkezdhetik építeni Trump falát

Javában tart Amerikában a CPAC, az egyik legnagyobb évente megrendezett konzervatív gyűlés, pénteken pedig Donald Trump is ott volt a felszólalók között. Az elnök többek között beszélt arról, hogy a mexikói határra tervezett fal építése sokkal hamarabb elkezdődhet, valamint hogy továbbra is Amerikát tartja a legfontosabbnak - írja a BBC.

A marylandi gyűlésen Trump újból elmondta, megépítik a falat, most azonban azt is hozzátette, hogy ez sokkal hamarabb elkezdődhet, mint ahogy azt korábban tervezték. Az elnök azt is elmondta, hogy egy olyan terven dolgozik, amivel a földbe döngölhetik az Iszlám Államot.

A külföldi terroristák nem tudják megtámadni Amerikát, ha nem tudnak bejutni Amerikába

- mondta az elnök. Kitért a múltheti svédekkel kapcsolatos botrányra is, szerinte a svédek is tudják, hogy igaza van. Párizst szintén megemlítette egy anekdota erejéig, ennek szintén az volt a lényege, hogy már az a város sem olyan, mint régen.

A legnagyobb sikert azonban azzal aratta, hogy ismét hangsúlyozta: neki Amerika a legfontosabb. Szerinte a globális együttműködés és a többi országgal való jó kapcsolat ápolása fontos, de ő nem az egész Földet képviseli, csak Amerikát.