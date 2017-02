Felfüggesztettet kaptak Isten bankárai

Négy hónapos felfüggesztett börtönbüntetést kapott pénzmosás miatt a Vatikáni Bank két korábbi vezetője. Az olasz bíróság 2010-es illegális pénzügyletek miatt ítélte el a katolikus egyház bankjának akkori főigazgatóját és az ő helyettesét. A bíróság bizonyítottnak találta, hogy Paolo Cipriani és Massimo Tulli nem tartotta be a pénzmosás elleni szabályokat.

A botrány akkor tört ki, amikor 2013-ban a rendőrök lekapcsolták Nunzio Scaranót, a Vatikán egy harmadik fontos pénzügyi háttéremberét, amintr éppen 20 millió eurót próbált átcsempészni Svájcból. Az Apostoli Szék Vagyonkezelőségének tagját a sajtó később csak Monsignor Cinquecentoként emlegette, mert állítólag szívesen tartott magánál nagyobb mennyiséget 500 eurósokból.

A nyomozás 23 millió euró átutalásával volt kapcsolatban, amit a Vatikáni Bank többek között a JP Morgan Frankfurtnak transzferált gyanús körülmények között. A kialakuló botrány nagy és tartós hullámokat keltett. A régóta adóparadicsomként működtetett Vatikán ígéretet tett rá, hogy kifehéríti pénzügyeit, együttműködik a pénzmosás elleni ajánlásokat megfogalmazó nemzetközi szervezetekkel, és külső auditálókkal világíttatja át magát.

Éppen a közelmúltban jelentették be, hogy több ezer gazdátlan számlát zároltak és 2 millió eurót fagyasztottak be pénzmosás gyanúja miatt. Bár a folyamat sebességével nem voltak teljesen megelégedve, az Európai Tanács illetékes ellenőrző testülete szerint az irány egyértelműen jó, a Vatikán közelebb került a nemzetközi pénzügyi sztenderdekhez. Az egyházi állam kifehérítése körüli harc azonban még nem lefutott, személyi és belső csoportok közötti konfliktusok határozzák meg, a pénzügyi reformok ügye még az egyházi pedofíliavádakkal is összeér – erről itt olvashat bővebben.