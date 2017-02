Kuruzsló éheztetett halálra egy kisbabát Lengyelországban

Amikor a kóros alultápláltság miatt a Marta nevű kislány meghalt, súlya 3,6 kiló volt. A Marek Haslik nevű kuruzsló „Isten embereként” és messiásként beszélt magáról. A szülők teljesen a befolyása alá kerültek, orvos nem látta a gyereket, és még azután is látogatták Haslikot, hogy elvesztették gyermeküket. A kuruzsló azt mondta nekik, a kislány halála Isten akarata, nem lehet mit tenni ellene.

Haslikot két másik halálesettel is kapcsolatba hozták. 2007-ben egy ötéves kisfiú halála miatt nyomozást is folytattak ellene, a gyanú szerint ő beszélte le a szülőket arról, hogy a vesebeteg fiú rendes orvosi kezelést kapjon, de miután Marek anyja a kuruzsló mellett vallott, ejtették a vádat. Még korábban egy felnőtt férfi halála miatt is vizsgálódtak a sarlatán ellen, de ítélet akkor sem született.

A féléves kislány családja jómódban élt a szlovák határhoz közeli Nowy Sączban. A kicsi teste nagyjából két hétnyi éheztetés után adta fel. A rendőrség először a szülők ellen nyomozott különös kegyetlenséggel elkövetett gyermekbántalmazás és emberölés gyanújával, a bíróság az apát és az anyát végül fél évre ítélte. Fő felelősnek a kuruzslót találták, az önjelölt messiás három és fél évet kapott a kislány halálra éheztetése miatt.

2013-ban Magyarországon is hasonló tragédia történt: egy ugyancsak vagyonosnak számító agárdi családban halt meg krónikus alultápláltság miatt a másfél éves kisfiú, miután szülei és nagyszülei egy természetgyógyász tanácsait követve lényegében csak anyatejjel és biogyümölcsökkel táplálták. Elsőfokon a bíróság a lengyelországinál jóval súlyosabb ítéleteket hozott: a szülőket és a nagyszülőket 15-15 évre ítélték. A gyermeket a család megbízásából kezelő természetgyógyász és „rendes” orvos felfüggesztettet kapott, az ügyben szintén érintett parapszichológust öt évre a hivatása gyakorlásától is eltiltották.