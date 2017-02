Félreértés miatt ült több mint 20 évet egy olasz férfi

Pénteken engedték ki a börtönből azt az 51 éves olasz férfit, aki egy szerencsétlen félreértés miatt több mint 20 évet ült gyilkosságért - írja a Local. Angelo Massarot még 1995-ben vádolták meg egy fiatal férfi meggyilkolásával.

Akkor 24 évre ítélték, miután egy informátor figyelmeztetésén kívül egy telefonhívás is bizonyította a bűnösségét. A férfi egy héttel a gyilkosság után beszélt a feleségével, ebben többek között azt is mondta, hogy "tengo stu muert", ami lefordítva nagyjából azt jelenti: "itt ez a hulla".

Csakhogy a férfi állítása szerint átvitt értelemben, "holtsúly"-ként használta a szót és egy kisgépre célzott vele, amit ki akart rakni a kocsijából, mielőtt elmegy a fiáért az iskolába. Ezt sikerült most végre bebizonyítania az ügyvédjének, valamint azt is, hogy a férfinek még alibije is van a gyilkosság idejére, ugyanis ekkor éppen a drogfüggőséggel kapcsolatban kért tanácsot egy helyi kórházban.

Massaro és ügyvédje először 2011-ben kértek újratárgyalást, a helyi bíróság azonban elutasította azt. A Legfelsőbb Bíróság azonban nem, így még 2015-ben újranyitották az ügyet, most pedig kimondták: a férfi nem bűnös.

Ez ráadásul nem is az első ilyen esete, 1991-ben szintén elítélték egy gyilkosságért, de akkor csak egy évig kellett ülnie, utána kiengedték és kárpótlást is kapott. A férfi természetesen most is kárpótlást követel majd, azt azonban hozzátette, semmi sem fogja eltörölni az elmúlt két évtized szenvedését.

Massaro egyébként nem unatkozott a börtönben. Meditált, sportolt és jógázott, valamint tanult is, többek között jogot, ami nagyban hozzásegítette a szabaduláshoz. Állítása szerint csak ezeknek köszönheti, hogy nem őrült meg.