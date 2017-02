Eddig tartott Trump türelme a szerinte hamis híreket gyártó sajtóval szemben

Több médium újságíróját sem engedték be a Fehér Ház szóvivője, Sean M. Spicer pénteki sajtótájékoztatójára. A hírek szerint a CNN, a New York Times, a Los Angeles Times és a Politico munkatársait egyszerűen nem engedték be a pénteki eseményre. Hivatalos úton a Fehér Ház részéről még nem kommentálták az esetet.

Fotó: Jonathan Ernst / Reuters

Olyan médiumok munkatársai, mint a Breitbart News, vagy a Washington Times gond nélkül bemehettek a sajtótájékoztatóra, néhányat azonban valamilyen szempont miatt kizártak. Az Associated Press és a Time magazin munkatársai szolidaritásból szintén kihagyták az eseményt.

Az érintett médiumok nem győzték kifejezni a megdöbbenésüket és jelezték, hogy ehhez még csak hasonló eset sem történt meg korábban. Arra is emlékeztettek, hogy minden megválasztott kormánynak felelőssége, hogy biztosítsa az átláthatóságot és az ellenőrizhetőséget és megadja a szükséges feltételeket ahhoz, hogy a tudósítók végezhessék a munkájukat.

A CNN hivatalos reakciója szerint ez a büntetés, amiért beszámolnak a tényekről és hozzáteszik, hogy ez nem fogja őket megakadályozni abban, hogy folytassák a munkájukat.

CNN was blocked from WH @PressSec's media gaggle today. This is our response: pic.twitter.com/8SfY2uYKEI — CNN Communications (@CNNPR) February 24, 2017

A hírek nem meglepőek azok után, hogy Donald Trump amerikai elnök hónapok óta folytat háborút a sajtóval, akik szerinte álhíreket terjesztenek. Kampányának is központi eleme volt, hogy azért kell annyit közvetlenül Twitteren kommunikálnia, mert a sajtón keresztül nem az igazság jut el az emberekhez. Ez az utóbbi napokban már odáig fajult, hogy egy Twitter-üzenetben konkrétan az amerikai nép ellenségeként állította be a sajtónak egy részét. Ezek közül a mostani kitiltás a CNN-t és a New York Times-t érinti.

Az ügyben közvetítő szerepet a Fehér Házi Tudósítók Szövetsége fog majd vállalni. Ennek vezetője, Jeff Mason el is mondta a New York Times-nak, hogy erősen tiltakoznak a döntés ellen és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyzet megoldódjon.