Trump nekiment az anonim forrásoknak a sajtóban, pedig régen szerette őket

Egyébként is nagyot ment Donald Trump egy pénteki konzervatív fórumon, de különösen nagy volt a visszhangja a sajtó ellen intézett kirohanásainak – főleg, miután kitiltotta a CNN-t, a Politicót és más releváns lapokat a Fehér Ház szóvivője, Sean M. Spicer pénteki sajtótájékoztatójáról.

Az elnök ugyanis kijelentette, a média hazug, és ő ellene van mindenkinek, aki álhíreket talál ki és hamis forrásokra hivatkozik, írja a Huffington Post. Azért, hogy ennek véget vessen, felszólította a média képviselőit, hogy hagyjanak fel a névtelen források használatával.

Bár a névtelen forrás első hallásra talán tényleg azt a benyomást keltheti, mintha egy újságíró bármilyen kitalációját tényként állíthatná be, ez gyakorlatilag sosincs így. Sőt, a sajtó független működéséhez elengedhetetlen, hogy a forrásainak védelmet tudjon biztosítani, például azzal, hogy titkolja a személyazonosságukat. A médiában megjelenő tények igazságtartalmát hagyományosan fact-checkerek (tényeket és adatokat ellenőrző újságírók) szavatolták, az online sajtóban pedig a szerkesztők felelnek érte.

Trump egyébként korábban soha nem viselkedett úgy, mintha ellenezné a forrásvédelmet, de az már sokkal inkább gyanús, hogy alaptalan információkat akart valódinak beállítani – ezt egy újságíró nemigen tudná megtenni, hisz ő a szerkesztőjének felel, míg Trump Twitter-fiókja híres az önellentmondásokról és a személyes elfogultságról.

An 'extremely credible source' has called my office and told me that @BarackObama's birth certificate is a fraud.