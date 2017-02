Még mindig rejtélyes Kim Dzsongnam meggyilkolása

Másfél héttel Kim Dzsongnam rejtélyes meggyilkolása után ugyan egyre több minden derül ki, de még mindig sok a tisztázatlan részlet az ügyben. A Kim Dzsongun észak-koreai vezető féltestvérére veszélyes idegmérget kenő két nőt elfogták a rendőrök, de több észak-koreait még keresnek. A dél-koreai titkosszolgálat szerint nem nagyon kérdés, hogy Észak-Korea áll a merénylet mögött, miközben Phenjan a malajziai kormányt támadja a diplomáciai viszályhoz vezető gyilkosság mentén.

Felvették az egészet a kamerák

A biztonsági kamerák is felvették, ahogy az éppen Makaóba tartó Kim Dzsongnamot két nő megtámadta a Kuala Lumpur-i repülőtéren még február 13-án. A kezükről Kim arcába és szemébe kentek valamilyen anyagot, mielőtt elsiettek a helyszínről. A 45 éves férfi rögtön segítséget kért a biztonságiaktól, de már a reptér orvosi szobájában eszméletét vesztette, és a kórházba szállítás közben a mentőben meghalt.

Az első boncolásnál szívrohamra és tűszúrásra utaló nyomot nem találtak, a szövettani mintákra pedig még várni kellett. Viszont a második vizsgálat után, pénteken a malajziai rendőrség bejelentette, hogy VX idegméreg nyomát találták meg a férfi arcán és szeménél.

Ez egy tiltott vegyi fegyver

– mondta Halíd Abu Bakar rendőrfőnök, aki szerint azt is vizsgálni kell, hogyan juthatott be VX Malajziába, és vetették be végül a forgalmas Kuala Lumpur-i reptéren. A rendőrség csak 11 nappal a támadás után kérte fel az országos atomenergiai ügynökséget, hogy fésülje át a reptéri terminált, és semlegesítse a VX-et, ha esetleg talál belőle. Az anyag elég hosszú ideig ott maradhat felületeken, de vasárnap bejelentették, hogy nem találtak semmilyen veszélyes anyagot. A kétórás átvizsgálás után a helyszínt biztonságosnak nyilvánították. Az egészségügyi minisztérium szerint az elmúlt két hétben senkin nem jelentkeztek mérgezési tünetek.

Vigyázat, felkavaró képsorok!

Az 50-es években fejlesztették ki A VX az egyik leggyorsabban ható idegméreg, ami cseppfolyós állapotban a bőrön vagy a szemen keresztül is bejuthat a szervezetbe. Még az 1950-es évek elején fejlesztették ki Nagy-Britanniában, az Egyesült Államok 1958-ban kezdte gyártani, míg a Szovjetunió is előállt a saját változatával. 1994-ben egy japán szekta tagja ölte meg VX-szel egy volt kollégáját, és azt gyanítják, hogy Szaddám Huszein is bevetette az iráni-iraki háború végén a kurdok ellen. Bassár el-Aszad szíriai rezsime is felhalmozott készleteket, mielőtt döntöttek volna a vegyi fegyverek leszereléséről 2014-ben. Észak-Korea azt állítja, hogy nincsenek vegyi fegyverei, de nem csatlakozott a vegyi fegyverek tilalmáról szóló egyezményhez, és becslések szerint akár 2500-5000 tonna készlete is lehet.

A kamerák felvételein az is látszott, hogy a két nő gyorsan a mosdóba ment, hogy lemossa a kezéről az anyag maradványait. Mindkettőjüket elfogták a rendőrök, és úgy tudni, hogy nem használtak kesztyűt, de nagyobb bajuk sem lett, habár állítólag azt mondták, hogy émelyegtek, egyikük hányt is.

A két nő tagad

Az egyik nő, az indonéz állampolgár Siti Aisyah kitartóan állítja, hogy azt hitte, egy tévés átverésben vesz részt, és úgy tudta, babaolajat kell Kim arcára fröcskölnie. Az indonéz helyettes nagykövetnek arról beszélt, „japánnak vagy koreainak kinéző emberek" bízták meg az ártatlan tréfának gondolt feladattal, amiért 26 ezer forintnak megfelelő összeget ajánlottak.

A malajziai rendőrség szerint azonban elég egyértelmű, hogy őt és a szintén őrizetbe vett vietnami társát előre figyelmeztették, hogy hamar tisztítsák meg a kezüket, és a felvételeken az is látszik, ahogy eltartják a kezüket a testüktől a mosdó felé menet. A rendőrfőnök szerint ráadásul a nők az egész jelenetet többször is elpróbálták már Kuala Lumpur-i bevásárlóközpontokban, szerinte ez is arra utal, hogy előre eltervezett gyilkosságról van szó.

Szintén őrizetbe vették az egyik nő malajziai barátját, és egy 47 éves észak-koreai férfit, Ri Dzsongszolt is, aki három éve élt már Malajziában, és állítólag Indiában vegyi képesítést szerzett. Rajtuk kívül a malajziai rendőrség ki akarja kérdezni a Kuala Lumpur-i észak-koreai nagykövetség másodtitkárát, illetve az Air Koryo állami légitársaság egyik munkatársát is. Róluk úgy gondolják, hogy még az országban vannak.

Viszont négy másik, az ügyben megnevezett észak-koreai már elhagyta Malajziát. Ők egyébként a Washington Post szerint kacskaringós úton jutottak vissza Phenjanba: Dubajba, majd pedig Vlagyivosztokba repültek, így nem kellett út közben érinteniük Kínát.

A hivatalos azonosítás még hátravan

A rendőrség azt is jelezte, hogy megerősítették a biztonsági intézkedéseket annál a kórháznál, ahol a holttestet elhelyezték, miután valaki megpróbált betörni a hullaházba a héten. A malajziai hatóságok négy nappal a gyilkosság után már megerősítették a másik névre szóló útlevéllel utazó Kim Dzsongnam személyazonosságát. A hivatalos azonosításra viszont még egyetlen családtag sem jelentkezett. Egy vendéglős viszont felismerte a férfit, és beküldött olyan tányérokat és evőeszközöket a dél-koreai nagykövetségre, amiken szerepelhet Kim DNS-e, vagy akár az ujjlenyomata.

Voltak arról spekulációk, hogy Kim Dzsongnam legidősebb fia, Kim Hanszol majd Malajziába érkezik, és segít azonosítani apja holttestét. Ő még Phenjanban született 1995-ben, de Makaón nőtt fel, majd Boszniában és Franciaországban tanult. Már nyilvánosan is reményét fejezte ki, hogy a két Korea majd egyszer egyesülni tud, nagybátyját, Kim Dzsongunt pedig diktátornak nevezte.

Kiesett Kim Dzsongil kegyeiből

Meggyilkolt apját, a 46 éves Kim Dzsongnamot Kim Dzsongil legidősebb fiaként egykoron még az észak-koreai rezsim leendő vezetőjének jósolták, de Csoma Mózes, az ELTE Koreai Tanszékének vezetője szerint már a 90-es években kiesett apja kegyeiből. Már akkoriban is szabadabb életet élt, szeretett motorozni, és összetört egy sportautót is, nagyjából onnantól tartották alkalmatlannak a diktatúra vezetésére. Viszont azután kellett elhagynia végleg az országot, hogy 2001-ben hamis útlevéllel próbált bejutni a tokiói Disneylandbe.

Azóta a szerencsejáték-függő Kim Dzsongnam ideje nagyrészét Makaón töltötte, de rendszeresen utazgatott Délkelet-Ázsiában, szaunákban, nightclubokban tűnt fel, és legalább három gyereke is lehetett két nőtől. Az előzmények ellenére időről időre hazajárt Phenjanba is, ha fogytán volt a pénze, és miután 2008-ban Kim Dzsongil enyhe agyvérzést kapott, megint nagyobb figyelem irányult rá. Egyre gyakrabban bukkant fel az észak-koreai fővárosban, de közben már egyértelmű volt, hogy apja a legkisebb fiút, a harmadik feleségétől született Kim Dzsongunt választotta ki utódjaként.

Kim Dzsongnamnak korábban és 2010-ben is voltak a rezsimet és a dinasztikus utódlást bíráló kijelentései, de Csoma szerint nem lehet azt mondani, hogy rendszeresen nyílt rendszerkritikát fogalmazott volna meg.

A nagypolitika nagyon távol állt tőle

– mondta. Viszont Kim Dzsongun 2011-es hatalomra kerülése óta nem lehetett hallani arról, hogy járt volna Phenjanban.

Korábban többször is megkíséreltek ellene merényletet, 2004 környékén Ausztriában próbálták megölni, és az osztrák terrorelhárításnak kellett közbelépnie, mondta Csoma. Az tisztázatlan volt, ki állt a támadás mögött. Ezen kívül lehetett hallani más esetekről is, állítólag 2010-ben is megtámadták, de részleteket nem tudni.

Csak találgatják, miért ölték meg

A dél-koreai titkosszolgálat már az első napokban jelezte, hogy Észak-Korea állhat a gyilkosság mögött, és ebből kiindulva több verzió is kering, miért ölhették meg Kim Dzsongnamot, de egyelőre nincs biztos magyarázat.

Vannak olyan külföldi elemzők, akik szerint Kim Dzsongun egy lehetséges riválist láthatott benne, de Csoma szerint Kim Dzsongnam nagypolitikai szinten súlytalannak számított, és életmódja mellett például az is diszkreditálta, hogy anyja, Kim Dzsongil első felesége korábban Oroszországba szökött. „Nem olyan alak volt, akit egy alternatív phenjani csoport a zászlajára tűzhetett volna" – mondta,

Viszont nagyjából öt évvel ezelőtt Dél-Koreába próbálták csábítani, és nagy fegyvertényként értékelhették volna, ha az sikerül. Ez akkor nem valósult meg, de nem kizárt, hogy most azt akarták megakadályozni, hogy ilyet meglépjen.

Van egy olyan verzió is, hogy azért kellett félreállítani az útból, mert egyfajta árnyékkormányt akart volna szervezni disszidensekből.

Esetleg valamiféle zavarkeltés, figyelemelterelés is lehetett a merénylet célja.

Viszont a módszer nem emlékeztet a korábbi, külföldön elkövetett észak-koreai merényletekre, amikkel a rezsim magasabb szintű emigránsokat próbált elhallgattatni. 1997-ben Szöulban egyszerűen lelőttek egy Ri Hanjung nevű disszidenst, aki pont Kim Dzsongnam anyjának unokaöccse volt, és a dél-koreai fővárosban írt egy könyvet „a rezsim sötét titkairól".

Egy másik esetben Észak-Korea 1983-ban egy burmai út alatt megpróbálta felrobbantani az akkori dél-koreai elnököt. Ő túlélte a merényletet, de több mint 20 ember meghalt, köztük miniszterek és fontos tanácsadók is. Egy észak-koreai ügynököt agyonlőttek a rendőrök, egy másikat elfogtak és kivégeztek, míg egy harmadik börtönben halt meg 2008-ban. A mostani Mianmar válaszul megszakította a kapcsolatait Észak-Koreával, és ezek csak 2007-ben álltak helyre.

„A Kim Dzsongnam elleni támadás elképesztően óvatlan volt" – adott hangot kétkedésének Kim Dzsongdae, egy dél-koreai képviselő egy rádióinterjúban. Az ilyen furcsaságok mentén az elmúlt hetekben voltak olyan találgatások is, hogy esetleg elképzelhető az is, hogy a játékfüggőségéről ismert Kim Dzsongnam bűnszervezetekkel keveredett összetűzésbe, de ettől még a legtöbb jel észak-koreai akcióra utal.

Diplomáciai ügy lett belőle

Malajzia éppen egyike Észak-Korea kevés diplomáciai partnereinek, egyike azoknak a délkelet-ázsiai országoknak, amiken keresztül az érvényben lévő rengeteg szankció ellenére is beszerezheti szükségleteit a phenjani rezsim. Malajzia hivatalosan nem vádolta meg eddig Észak-Koreát, de folyik a nyomozás az ügyben, és rendkívül feszült lett a viszony.

Észak-Korea egyelőre azt sem ismerte el, hogy Kim Dzsongun féltestvére lenne az áldozat, az állami hírügynökségben csak egy észak-koreai állampolgár holttestét követelték. Ellenezték, hogy Malajziában boncolást hajtsanak végre, mivel szerintük a megölt férfinek diplomata útlevele volt, és ezért nem esik a helyi törvények hatálya alá. A Kuala Lumpur-i nagykövet ennél tovább ment, és azzal vádolta a malajziai kormányt, hogy „ellenséges erőkkel" működik együtt. Szerinte a rendőri nyomozásban nem lehet bízni, és az egész ügyet átpolitizáltnak nevezte.

A malajziai külügyminisztérium szerint a diplomata feltételezései súlyosan sértőek, és téveszméken, hazugságokon, és féligazságokon alapulnak. Malajzia szerint mindenképpen vizsgálatot kell folytatniuk, hiszen Kim az ő területükön halt meg, ráadásul egy központi repterükön vetettek be VX-et. Azt is bejelentették, hogy az ügy miatt visszahívják nagykövetüket Phenjanból.

Emellett Kim Dzsongnam bizonyos szempontból Kína védelme alatt állt, megengedték neki, hogy Makaón lakjon. Észak-Koreának eddig is nagyon korlátozottak voltak a kapcsolatai más országokkal, ráadásul a gyilkosság abban a pillanatban jött, amikor Kína sem örült a Donald Trump új amerikai elnöknek is szóló rakétatesztnek. Peking azt is bejelentette, hogy több mint ötszáz szénbányát csuknak be 2017 végéig, és ennek részeként azt is megígérték, hogy törvényileg tiltják meg az észak-koreai szénexportot, habár az még kérdés, hogy ez pontosan mit jelent a gyakorlatban.

(Cover fotó: Jiji Press/AFP)