Trump kihagyja a fehér házi tudósítók vacsoráját

Donald Trump bejelentette, hogy nem vesz majd részt április 29-én a fehér házi tudósítók szokásos évi gálaestjén, írja a BBC. A vacsorán hagyományosan a celebek, újságírók és politikusok mellett általában az elnök is részt vesz, és vicces, vagy legalábbis annak szánt beszédet mond, miközben neki is kijut más szónokok ekézéséből. Trump a Twitteren jelentette be, hogy nem fog kiállni a színpadra, de minden résztvevőnek kellemes estét kívánt.

Fotó: Jonathan Ernst Donald Trump

A lépés egy nappal azután jött, hogy a Fehér Ház pénteken többek között a CNN-nek, a New York Timesnak és Politicónak sem engedte meg, hogy részt vegyen egy Sean Spicer egyik sajtótájékoztatóján. Ez ellen többek között a fehér házi tudósítók szövetsége is tiltakozott.

Trump hónapok óta folytat háborút a sajtóval, akik szerinte álhíreket terjesztenek. Kampányának is központi eleme volt, hogy azért kell annyit közvetlenül Twitteren kommunikálnia, mert a sajtón keresztül nem az igazság jut el az emberekhez. Ez az utóbbi napokban már odáig fajult, hogy egy Twitter-üzenetben konkrétan az amerikai nép ellenségeként állította be a sajtónak egy részét. Arra is felszólította a médiát, hogy hagyjon fel az anonim források idézésével.

Már Trump bejelentése előtt jelezte a CNN és az MSNBC is, hogy valószínűleg kihagyja a rendezvényt, más médiumok, például a Bloomberg, a Vanity Fair és a New Yorker pedig bejelentették, hogy ezúttal nem tartanak partit a gálaest után.

A fehér házi tudósítók vacsoráját 1921 óta rendezik meg. Ronald Reagan volt az utolsó olyan elnök, aki nem vett részt rajta, de ez azután volt, hogy rálőttek 1981-ben, és telefonon így is bejelentkezett. 1972-ben Richard Nixon volt az NPR szerint az utolsó olyan elnök, aki szimplán csak passzolta az eseményt.

Barack Obama mind a nyolc évben ott volt, és a 2011-es vacsorán elő is vette a közönségben ülő Trumpot, aki szerinte egy kaszinóvá változtatta volna a Fehér Házat. A feszültséget az okozta közöttük, hogy Trump is táptalajt adott azoknak a híreszteléseknek, hogy a demokrata elnök nem amerikai földön született.