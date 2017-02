Megölték a kunduzi tálibok parancsnokát

Megölték az észak-afganisztáni Kunduz városának tálib parancsnokát egy amerikai légicsapásban - erősítették meg a hírt a szélsőséges iszlamista csoport tisztségviselői. Abdul Szalám Ahund mollával és két másik harcossal pilóta nélküli harci repülőgépek végeztek egy légicsapásban a hét végén - közölte az MTI.

A Kunduz tartomány árnyékkormányzójaként is emlegetett Ahund molla halálának hírét Sir Aziz Kamaval helyi rendőrparancsnok is megerősítette. A rendőri vezető közlése szerint a légicsapásban Ahundon kívül nyolc másik tálib halt meg. Zabiullah Mudzsahid, a tálib mozgalom szóvivője közleményében szintén megerősítette a halálhírt. Ahund halálhírét korábban több ízben is tévesen jelentették az afgán hatóságok.

Az ENSZ Afganisztáni Segítségnyújtó Missziójának jelentése szerint a tavalyi év volt a legvéresebb a tálibok és a kabuli kormány közötti konfliktusban: közel 11 500 afgán civil, köztük több mint 3500 gyermek vesztette életét vagy sebesült meg. Az UNAMA adatai szerint, hogy a civil lakosságból 24841-en vesztették életüket és 45347-en sebesültek meg 2009 óta az afganisztáni harcokban.