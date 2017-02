Elhunyt Dánia első szexológus professzora

89 éves korában meghalt Dr. Preben Hertoft, az első dán szexológus professzor, írja a Local. Hatalmas szerepe volt a hazájában uralkodó tabuk ledöntésében, ismertté viszont a Christine Jorgensenről, az első igazán híres amerikai transznemű nőről készült könyve és tanulmányai tették.

Hertoft szexológusként 40 évig végzett kutatásokat és kezeléseket, valamint oktatással és tanácsadással is foglalkozott. Tulajdonképpen minden szexualitással kapcsolatos témáról írt és adott elő, kezdve a merevedési zavaroktól a nemváltoztatáson át a pedofíliáig.

1986-ban alapította Dánia első szexológiai orvosi központját. Többnyire hetero- és homoszexuális páciensekkel dolgozott, de gyakran foglalkozott transzvesztitákkal és pedofilokkal is. Együtt dolgozott Teit Ritzau dokumentumfilm-készítővel a Paradise is Not for Sale című filmen, ami az 1952-ben, Koppenhágában nemváltoztató műtéten átesett amerikai exkatona, Christine Jorgensen történetét dolgozta fel.