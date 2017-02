Muszlimok segítettek helyreállítani a megrongált zsidó temetőket

Múlt héten írtuk, hogy száznál is több sírkövet rongáltak meg egyelőre ismeretlen vandálok egy St Louis-i zsidó temetőben. A temetőben több sír műemléknek számított, a rongálás óta nagy a feszültség az amerikai zsidó közösségekben. Egy muszlim aktivista, Tarek El-Messidi adománygyűjtést szervezett a temető helyreállításáért. A kampány olyan sikeres lett, hogy több híresség, például Ellen DeGeneres és J.K. Rowling is megosztotta a felhívást, 130 ezer dollárnál is több pénz gyűlt össze. A temető helyreállítása után megmaradó összeget El-Messidi felajánlotta egyéb antiszemitizmus elleni programokra, ezekre pedig most úgy néz ki, egyre nagyobb szükség van az Egyesült Államokban.

Szintén múlt heti hír volt, hogy több zsidó kulturális központot, közösségi épületet kellett kiüríteni több amerikai városában is egy bombafenyegetés-hullám miatt.

És erre a hétre is jutott hír antiszemita gyűlölet-bűncselekményről:

vasárnap este Philadelphiában rongáltak meg ismeretlen vandálok egy zsidó temetőt.

Legalább 100 sírkő lett felborítva, írja a Washington Post. El-Messidi elutazott a temetőhöz és helyi zsidókkal, keresztényekkel és muszlimokkal közösen elkezdték helyreállítani a síremlékeket. Az USA-ban folyamatosan növekszik a gyűlölet-bűncselekmények száma, ezeknek a sértettjei főleg muszlim és zsidó közösségek, vagy azok tagjai.