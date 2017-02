Rengeteg a gyerekkatona Jemenben

2015 márciusa óta közel 1500 gyereket soroztak be Jemenben a háborúzó felek, főleg a síita húti lázadók, az ENSZ keddi közleménye szerint - írja a Yahoo. Az emberi jogok főbiztosának szóvivője elmondta, 1476 fiú besorozását erősítették meg.

A valódi szám ennél vélhetően sokkal nagyobb, a családok ugyanis a megtorlástól való félelem miatt nem mernek beszélni a gyerekeik besorozásáról.

- tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a múlt héten is kaptak hírt olyan esetekről, akiket a családjuk tudta nélkül toboroztak. Szerinte a 18 év alattiakat vagy megtévesztik, vagy a pénz és a presztízs ígérete miatt vonulnak be.

A harmadik éve tartó polgárháború résztvevőit arra sürgetik, hogy engedjék el a 15 év alatti gyerekeket, az ő besorozásuk és használatuk ugyanis nemcsak tilos a nemzetközi jog szerint, hanem háborús bűnnek is számíthat.

Az ENSZ szerint a háború kezdete óta több mint 7500-an haltak meg, 40 ezren pedig megsebesültek Jemenben.