Mutogatás miatt őrizetbe vették a tiszteletbeli magyar konzult Floridában

Hat szeméremsértőt vettek őrizetbe Floridában, köztük Gergátz Istvánt, Sarasota tiszteletbeli magyar konzulját, írja a Magyar Nemzet.

Fotó: Sarasota Magyar Tiszteletbeli Konzulátus / Facebook Gergátz István

Az idős férfiakat civil nyomozók fogták el Sarasota egyik strandján a múlt héten. A férfiak a nemi szervüket mutogatták és ajánlatokat tettek a fürdőzőknek a Venice beachen. A 71 éves Stephen Gergatzot vagyis Gergátz Istvánt a többi őrizetbe vett férfival együtt 500 dolláros óvadék ellenében pénteken helyezték szabadlábra.

Az őrizetbe vett 52 - 80 év közötti férfiakról fotót is közölt a MySuncoast.com, a fotó alapján Stephen Gergatz azonos a Gergátz Istvánnal, aki a tiszteletbeli magyar konzulok honlapján is szerepel.

Gergátz Istvánt 2015 augusztusában iktatta be hivatalába Hende Csaba honvédelmi miniszter a floridai Venice Petőfi Magyar Klubházban. A miniszter az amerikai magyaroknak szóló Lloyd magazinnak adott interjújában arra a kérdésre, hogy ismeri-e a tiszteletbeli konzult személyesen, azt válaszolta, hogy

most már igen, mert tegnap este ő fogadott a repülőtéren kedves feleségével. Végtelen szimpatikus házaspár, akik New Orleans-ban évtizedekig sokat tettek a magyarságért, és most, hogy átköltöztek Floridába a magyarságot összetartó, segítő, önkéntes munkát kívánják folytatni itt is. A magyar állam nagyon hálás az ő munkájukért és elismerésül egyfajta hivatalos pecsétet is üt erre, akkor amikor a tiszteletbeli konzuli címert és pecsétet át fogjuk adni. Nagy örömmel fogom ezt a feladatot végrehajtani.

A nyugalmazott belgyógyász doktor Gergátz István Amerikában született, élt Ohioban, New Yersey-ben és Louisianában is. Korábban New Orleansban volt tiszteletbeli konzul, hat éve költözött feleségével, Bika Juliannával együtt Floridába. Az American Hungarian Journalnak adott 2012-es interjújában arról beszélt, hogy a Katrina hurrikán után döntöttek úgy, hogy elköltöznek Louisianából, és bezárja az ottani konzulátust.

Abban az évben már megkapta az új konzulátusra az engedélyt és a konzuli igazolványát is annak ellenére, hogy Florida államban már van egy másik magyar konzulátus is, Miamiban. Arra a kérdésre, hogy mi lesz a feladata azt válaszolta, hogy