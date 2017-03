Elvennék a Clinton reptér nevét

Arkansas amerikai állam fővárosa és egyben legnagyobb városa Little Rock, a maga 200 ezer lakójával. A város repterét 2012-ben nevezték át Bill and Hillary Clinton National Airportra az addigi Adams Fieldről (a légiirányításban megmaradt a régi név). A reptér nem túl nagy, nemzetközi járatok nem is szállnak le itt, de a belföldi forgalom elég jelentős, napi 50 gép fordul meg itt. A Clinton név elsősorban a volt elnök Billnek szól, aki tősgyökeres arkansas-i, és összesen 11 évig volt az állam kormányzója, mielőtt elnök lett belőle. De Hillary Clinton is itt kezdett el politizálni, az állam first ladyjeként egyre több szerepet vállalva a közéletben.

Arkansas állam Bill Clinton elnöksége óta eléggé átcsúszott republikánus szavazóvá, a tavalyi választáson Hillary Clinton csúfos, 27 százalékpontos vereséget szenvedett itt. És hogy a megaláztatás teljes legyen, a választás után a Little Rockba vezető autópálya mentén "A boszorkány halott, ideje lecsapolni a mocsarat" feliratú óriásplakátok köszöntötték az autósokat, elég dehonesztálóan utalva Hillaryre, és Trump kampányígéretét visszhangozva.

Most pedig mindezek tetejébe egy republikánus szenátor, Jason Rapert egy olyan törvénytervezetet nyújtott be, ami megtiltaná, hogy közpénzből emelt épületet még élő személyről nevezzenek el az államban. Ennek gyakorlatilag csak a Little Rock-i reptér nem felel meg szerte Arkansas-ban. Rapert nem is titkolja, hogy a törvénytervezetet a repülőtérre és Clintonékra szabta, és a választási kampányból ismert indokokkal támogatja meg az ötletét: Bill a Monica Lewinsky-ügy miatt, Hillary pedig az emailbotránya végett vált méltatlanná a névadásra. És egyébként is "Arkansas állama szeretné elfelejteni az egész Clinton-érát".

Rapert egyébként a republikánus párton belül is szélsőségesnek elkönyvelt szenátor, akinek ez már nem az első vitatott ötlete. Megpróbálta törvénnyel betiltatni az államban egyébként legális melegházasságot, bűncselekménnyé nyilvánítani az abortuszt, és erősen lobbizott a bibliai tízparancsolatnak emléket állító emlékmű megépítéséért az állami törvényhozás épülete elé. A szenátor annyit megelőlegezett a törvénytervezet vitájához, hogy esetleg hajlandó annyi engedményt tenni, hogy a még élő elnökök kivételt képezzenek a névtilalom alól. Ez esetben csak Hillary Clintont kell kitörölni a repülőtér nevéből.

Clintonék szimpatizánsai a közösségi médiában lendültek ellentámadásba, és online petíciót indítottak azért, hogy ha nem megy át az új törvény, Rapertről nevezzék el az állam jelentősebb szennyvíztelepeit.