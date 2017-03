François Fillon, a botrányba keveredett konzervatív francia elnökjelölt rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze, amin bejelentette, hogy március 15-re beidézték a vizsgálóbírók a felesége fiktív alkalmazása körüli ügyben. Viszont kihangsúlyozta, hogy

semmiképpen nem lép vissza,

nem egy ilyen eljárás, hanem a választók döntik majd el, ki legyen a következő francia elnök, írja a Le Figaro.

Fillon azt mondta, hogy szerinte példa nélküli, hogy néhány nappal a vizsgálóbírók kiválasztása után máris idézést küldjenek, anélkül, hogy alaposan megismernék az ügyet. Mint mondta, több támogatója is politikai karaktergyilkosságról beszél, de szerinte nemcsak róla van szó, hanem az egész elnökválasztást, a jobboldali és centrista szavazók akaratát is semmibe veszik, és a sajtó is asszisztál az egészhez.

Először a Le Journal du Dimanche francia lap írta meg forrásaira hivatkozva szerdán, hogy Fillon-t beidézték a vizsgálóbírók. Fillon ezek után bejelentette, hogy rendkívüli sajtótájékoztató tart, és nem vesz részt a párizsi mezőgazdasági kiállításon, ahova a kampányoló elnökjelöltek mindig elmennek.

Fillon-t azzal vádolták , hogy feleségét és gyermekeit is illegálisan alkalmazta asszisztensi és egyéb pozíciókban . A francia elnökválasztás esélyeiről és Fillon botrányáról itt írtunk bővebben>>>

A pénzügyi visszaélések esetében eljáró párizsi ügyészség pénteken jelentette be, hogy a maguk részéről lezárták az ügyet, de három független vizsgálóbíróhoz kerül az ügy, ők döntenek majd arról, vádat emelnek-e Fillon ellen. Közpénz elsikkasztása, hivatali bizalommal visszaélés, csalás, befolyással való üzérkedés és vagyonbevallás elmulasztásának gyanújával indítottak eljárást.

A francia parlament február 16-án fogadott el egy jövő héten életbe lépő törvényjavaslatot, amely alapján a vonatkozó bűncselekmények egy része elévülhet. Az ügyészség közleményében ezzel indokolta az eljárás azonnali megindítását.

Fillon a botrány kirobbanása után eredetileg még azt mondta, hogy visszalép, ha vádat emelnek ellene, de tíz nappal ezelőtt már arról beszélt, akkor sem lép vissza az elnökjelöltségtől, ha eljárás indul ellene.

Az egykor még az elnökválasztás áprilisi első fordulójának megnyerésére legesélyesebb Fillon az elmúlt hónapban már a harmadik helyre csúszott vissza, és ezzel nem jutna be a mindent eldöntő második körbe. A felmérések szerint a szélsőjobboldali és nacionalista Nemzeti Frontot vezető Marine Le Pen nyerné meg az első fordulót, de a másodikban biztosan veszítene a szintén továbbjutó Emmanuel Macron-tól. A volt szocialista gazdasági miniszter függetlenként indulva sok kiábrándult szavazót fel tudott szívni Fillon táborából.

