Nagyon inog Fillon elnökválasztási indulása

Felfüggesztette Francois Fillon elnökjelölti támogatását az eddig mögötte álló Demokraták és Függetlenek Szövetsége (UDI), az egyre súlyosabbá vált botrány miatt, amely szerint az előválasztáson meglepetésre a jobbközép elnökjelöltjévé lett egykori kormányfő felesége néhány év alatt 830 ezer euró fizetést vett fel férje parlamenti asszisztenseként – valójában azonban érdemi munka nélkül: a walesi születésű Penelope Fillonnak parlamenti belépője sem volt.

Az ügy miatt március 15-ére bíróságra beidézett Fillon gyilkos támadásnak minősítette az eljárást, amelynek vége az lehet, hogy Sarkozy egykori kormányfőjét közpénzek elsikkasztásával vádolják meg.

Fillon egyelőre kitart és támogatóit ellenállásra szólította fel. A politikus szerint az ártatlanság vélelmét is sutba dobta a bíróság, és a sajtó, hogy ezzel is befolyásolják a választást. Különösen az időzítésért neheztel: az idézés két nappal azelőttre szól, hogy a jelöltek hivatalosan is bejelentkezhetnek az elnökválasztásra, amelynek első fordulója április 23-án lesz.

A 62 éves Fillon nagy esélyesnek tűnt, hogy a népszerűtlenné vált szocialista Francois Hollande-ot váltsa az államfői poszton. Az előválasztáson Nicolas Sarkozyt és Alain Juppét is maga mögé utasította, négymillió szavazatot besöpörve.

A szocialisták – jóval kisebb érdeklődés mellett megtartott – előválasztásán szintén meglepetésgyőztes Benoît Hamon ugyan még nem előzi meg, de a felmérésekben így is csak a harmadik helyre került: előtte van a volt szocialista miniszter, a saját pártot alapított centrista Emmanuel Macron és a nacionalista Marine Le Pen is. Macron most a végső győzelem esélyesének is tűnhet, a második fordulóban ugyanis Le Pen a felmérések szerint nem tudja megszerezni a többséget.

Igaz, a Nemzeti Front vezetőjének hasonló ügy miatt fájhat a feje: ő az Európai Parlament képviselőjeként adott közeli ismerősének, Catherine Griset-nek biztosított fizetést. A nő feladata Le Pen képviselői irodájának vezetése lett volna, ám a parlament szerint Brüsszel és Strasbourg helyett inkább Párizsban dolgozott a Nemzeti Front központjában. Az EP azt követelte, Le Pentől, fizesse vissza a 300 ezer eurót, amit a pártelnök egyelőre elutasít.

A Republikánus Párt – a korábbi UMP, amely az új nevet 2015-ben Sarkozy javaslatára vette fel – egyelőre Fillon mögött áll, de kérdés, neki mernek-e vágni az elnökválasztásnak egy olyan jelölttel, aki egy jól kommunikálható, bonyolult körülmények ismerete nélkül is érthetővé tehető ügyben érintett. Másrészt legalább ennyire kockázatos lenne a pártnak ilyen kevéssel a választások előtt új jelöltet elővennie.