Trump: Amerika nagyságának új fejezete kezdődik

A kongresszus két háza előtt megtartott első beszédében Donald Trump amerikai elnök megint beszélt a mexikói falról, az Iszlám Állam elleni harcról, és az is kiderült, hogy ezermilliárd dollárt költene az infrastruktúra fejlesztésére.

Viszont a beiktatási és a tavalyi republikánus jelöltállító gyűlésen mondott beszédeinek sötétebb kicsengésével szakítva most optimizmusról, közös nemzeti célokról, és korábban elérhetetlennek tűnő álmok kézzel fogható közelségbe kerüléséről is beszélt. Az amerikai eszme megújítása mellett szerinte „Amerika nagyságának új fejezete nyílik", a végén pedig még azt is mondta, hogy „a jelentéktelen harcok ideje már mögöttünk van".

Az amerikai elnök mindig év elején szokta megtartani az évértékelő, State of the Union beszédét, amiben az eredményei felsorolása mellett a jövőbe is tekint. Az új ciklus kezdetén ilyen hivatalosan még nincsen, de Trump beszéde öt és fél héttel beiktatása után lényegében ennek felelt meg. Legtöbbször nem ilyenkor szoktak konkrét részletekkel előállni, és Trump is inkább általánosságokban beszélt a szinte már hagyományos elnöki évértékelőre hajazó felszólalásában, habár a tervezett egészségügyi átalakításokat valamivel bővebben érintette.

Elítélte a támadásokat

Miután az elmúlt napokban többen is bírálták, hogy nem szólalt fel elég hangsúlyosan az erőszak ellen, Trump beszéde elején elítélte a zsidó közösségi központokat ért fenyegetéseket, és a zsidó temetők elleni vandalizmust, emellett pedig a Kansasban lelőtt két indiai férfiról is megemlékezett. „Miközben politikai döntésekben nem mindig értünk egyet, egységesen elítéljük a gyűlölet és a gonoszság minden formáját" – mondta. Azt is hozzátette, hogy a polgári jogok tekintetében még van mit tenni az országnak.

Az pedig a ritka pillanatok egyike volt, amikor a republikánusok mellett a demokraták is tapsoltak, amikor Trump a first lady vendégei felé fordulva, özvegye előtt méltatta az egyik jemeni akcióban elhunyt kommandóst, Ryan Owenst.

A fal mellett bevándorlási reformról is beszélt

Habár egyelőre első negyven napjáról lehet csak beszélni, de Trump megvédte intézkedéseit, például amikor a republikánusok eddigi fősodrával szembemenve kiléptette az Egyesült Államokat a Csendes-óceáni Partnerség (TPP) szabadkereskedelmi egyezményből. Szerinte eddig betartotta választási ígéreteit, miközben egy hónap alatt rengeteg nagyvállalat vezetőivel egyeztetett a munkahelyteremtésről.

Hamarosan megkezdjük egy nagy-nagy fal építését a déli határ mentén

– mondta republikánus taps kíséretében, viszont ezúttal nem említette korábbi vesszőparipáját, miszerint a fal árát majd Mexikóval fizetteti ki. Szerinte a bevándorlási törvények betartatásával emelkedni fognak a bérek, segítenek a munkanélkülieknek, több milliárd dollárt megspórolnak, és biztonságosabbá teszik az országot. Viszont azt is mondta, hogy lehetséges „a valódi és pozitív bevándorlási reform".

Ez azért is érdekes, mert még a kongresszusi beszéde előtt a Fehér Házban Trump nyitottnak mutatkozott arra, hogy jogi státuszt adjon az Egyesült Államokban élő illegális bevándorlóknak. Egy ebéden arról beszélt, hogy eljött az ideje egy ilyen reformnak, ha sikerül kétpárti egyetértésre jutni.

Ezermilliárdot költene az infrastruktúrára

A republikánusok továbbra sem álltak elő még konkrétumokkal a saját egészségügyi reformjavaslatukról, pedig Trump kampányában folyamatosan az Obamacare lebontását ígérte. A héten Trump ezt úgy kommentálta a Fehér Házban, hogy „senki sem tudta, hogy az egészségügy ennyire bonyolult tud lenni."

Trump most azt mondta, hogy az egyéni felelősségvállaláson alapuló új rendszerből sem hagynák ki azokat például, akiknek a biztosítás megkötése előtt már komoly betegségük volt. Az alacsonyabb jövedelműek ellátását célzó Medicaid esetében pedig az egyes államok kormányzói nagyobb beleszólási jogot kapnának. Trump azt is ígérte, hogy lépéseket tesz a gyógyszerárak azonnali csökkentéséért.

Egy másik ígéretére, az adóreformra is kitért, de túl sok konkrétum nem hangzott el. Azt mondta, hogy gazdasági emberei éppen összeállítják egy történelmi adóreform részleteit, amivel csökkentik a vállalatok adóit, és enyhítenék a középosztály terheit.

Arra kérte a kongresszust, hogy szavazza meg az ezermilliárd dolláros infrastrukturális fejlesztéseket célzó csomagját. Ezzel szerinte nemcsak újjáépítik az országot, hanem több millió új munkahelyet is teremtenek.

A NATO-tagoktól többet vár

Új nemzetbiztonsági főtanácsadója, H. R. McMaster a napokban arról beszélt, hogy nem használná ezt a kifejezést, de Trump megint „a radikális iszlám terrorizmus" veszélyéről beszélt. Az Iszlám Államról azt mondta, hogy „eltörli ezt a gonosz ellenséget a Föld színéről".

Azt is mondta, hogy az Egyesült Államok határozottan támogatja a NATO-t, de a tagországoknak eleget kell tenniük pénzügyi kötelezettségeiknek. Megígérte, hogy újjáépíti az amerikai hadsereget, és a háborús veteránok helyzetét is javítja.

A demokraták nagyrészt csendben ültek, de volt, hogy nevettek egyes részeken. A demokraták reagálásukban azzal vádolták a republikánusokat, hogy véget akarnak vetni a megfizethető egészségbiztosításnak, és ők „a Wall Street bajnokai".

Az első hónapban volt minden

A saját bázisa és a republikánusok is kiállnak mögötte, de a megosztó kampány után Trump elnökként is az ilyenkor megszokottnál alacsonyabb népszerűséggel zárta első hónapját. Az NBC/Wall Street Journal vasárnap publikált felmérése szerint 44 százalék elismeri a munkáját, míg 48 százalék nem ért egyet vele, ez nagyjából megfelel a RealClearPolitics átlagának. Trump egyébként a Fox Newsnak adott keddi interjúban azt mondta, hogy összességében a döntéseit nézve ötöst adna magának, viszont az ezek kommunikálására már inkább csak hármast.

Trump rengeteg elnöki rendelettel kezdett, de már az első hónapban le kellett mondania az oroszokkal folytatott megbeszélései miatt nemzetbiztonsági főtanácsadójának, Michael Flynn-nek, a legnagyobb vihart kavart beutazási tilalmát pedig felfüggesztette a bíróság, a fellebbezést elutasították. Trump első hónapját itt foglaltuk össze részletesen.

Trump a héten állhat elő egy új, már a bíróság fenntartásaihoz igazított beutazási rendelettel. Emellett hétfőn kiderültek a hamarosan bemutatott költségvetési tervezete első részletei, eszerint majdnem 10 százalékkal növelni fogja a védelmi kiadásokat, amit más területeken bevezetett kiadáscsökkentés kísér majd.