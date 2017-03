Másodszor is kiszorították az IS-t Palmürából

A szíriai kormányerők és Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter azt állítja, hogy másodszor is visszafoglalták Palmürát az Iszlám Államtól, írja a BBC. A SANA szíriai állami hírügynökség szerint dél körül foglalták el az UNESCO Világörökségi Listáján szereplő ókori romokat, majd a település többi részét.

Az IS először még 2015 májusában foglalta el az ókori romjairól ismert várost, ahol műemlékeket is megsemmisítettek, emellett pedig kivégzéseket tartottak az amfiteátrumban. Tavaly márciusban az oroszok légicsapásai mellett a kormányerők benyomultak a városba, de az IS decemberben visszafoglalta a települést.

Fotó: Omar Sanadiki / Reuters

A szíriai kormányerőknek sikerült előzetesen kimenekíteniük akkor a város lakosságának 80 százalékát. Az IS januárban újabb tömeges kivégzést és pusztításokat hajtott végre a romvárosban.

Átengednek területeket Aszadnak?

A Szíriában az Egyesült Államok szövetségeseként a szélsőségesek ellen harcoló vegyes kurd-arab erők hajlandóak falvakat átengedni Bassár el-Aszad hadseregének, hogy ezzel elkerüljék az összecsapást Törökországgal. Az észak-szíriai Manbídzs város környékéről van szó, állítja a Manbídzs katonai tanács nevű szervezet. A várost Törökország az ellenőrzése alá akarja vonni, és támadással fenyegette meg a kurd-arab erőket, ha nem vonulnak ki onnan.

Ez lenne az első alkalom, hogy az amerikaiak szövetségesei beleegyeznek a visszavonulásba az Aszad-rendszertől elfoglalt területről. Aszad rezsime felé az oroszok közvetítettek. A cél egyfajta elválasztó övezet létrehozása lehet Manbídzstól nyugatra a török erők és a kurdok között.

Törökország azt követeli, hogy a kurdok vonuljanak vissza a Manbídzstól keletre folyó Eufrátesz mögé, amit nem akarnak megtenni, de az összecsapást sem szívesen kockáztatnák meg a török hadsereggel vagy helyi fegyveres szövetségeseivel.

Recep Tayyip Erdogan török elnök kedden arról beszélt, hogy az észak-szíriai Báb város után a török hadművelet következő állomása a szíriai kurd Népvédelmi Egységek (YPG) nevű milícia ellenőrzése alatt álló Manbídzs lesz, és a fenyegetést csütörtökön Mevlüt Cavusoglu külügyminiszter is megismételte. Törökország a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milíciát terrorista szervezetnek tartja, írja az MTI.