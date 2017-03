A Fehér Ház engedélye nélkül bombázna a Pentagon

A Pentagon fel akarja gyorsítani a terrorellenes akciók engedélyezésének folyamatát, ezért azt szeretnék elérni, hogy egyes légi csapásokat a Fehér Ház engedélye nélkül is végrehajthassanak, értesült a CNN pentagonos forrásokból.

Ilyenkor a Pentagon saját hatáskörben meghozná a döntést, sőt, akár a terepen lévő parancsnoknak is meglenne erre a lehetősége.

A csatorna által megkérdezett katonai szakértők szerint érzékenyebb küldetéseknél komoly kockázatot is jelenthet, ha a döntéshozatalba nem vonják be az elnököt, már csak azért is, mert ha valami rosszul sül el, akkor elő lehet venni őt, pedig nem is vett részt a döntésben.

Igaz, a CNN-nek nyilatkozó magasbeosztású Pentagon-tisztségviselő azt is elmondta, hogy az elnököt ugyanúgy beavatnák a küldetések részleteibe. A cél igazából az, hogy az olyan misszióknál gyorsítsák fel a folyamatot, amikor szorít az idő, és sokáig tartana megvárni, amíg befut a Fehér Ház engedélye.

Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője is arról beszélt, hogy bizonyos döntésekben továbbra is az elnöké lenne a végső szó. Szerdán már közölte, hogy megkezdték az egyeztetéseket az ügyben, és Donald Trump megvan győződve, hogy megbízható szakértők hoznák meg a döntéseket.

Barack Obama elnöksége alatt épp az ellenkezője volt a helyzet: a végső döntést a fegyveres elnök parancsnoka, vagyis ő hozta meg, és nagyon ügyelt arra, hogy a Fehér Házon fussanak keresztül ezek a folyamatok.