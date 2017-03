Kicsit túltolta az exbarátnője elleni bosszút, az FBI tartóztatta le

Az FBI pénteken letartóztatta azt a 31 éves Juan Thompsont, aki idén nyolc alkalommal fenyegetett meg Zsidó Közösségi Centrumokat - írja a BBC.

Emellett a Rágalmazásellenes Ligának is küldött egy üzenetet , melyben azt írta, egy volt barátnője áll a fenyegetések mögött, aki New Yorkban él és másnap újból bombákkal fog fenyegetőzni. Másnap érkezett is egy hívás, ami szerint robbanóanyagot helyeztek el az épületben.

A fenyegetések mellett azzal is gyanúsítják, hogy interneten zaklatta a lányt, amiért akár öt év börtönt is kaphat. Az FBI szerint a fenyegetések egy hosszabb kampányba illeszkednek, amivel a korábbi barátnőjét akarta megfélemlíteni.

A New York-i Rendőrség parancsnoka elmondta, hogy a férfi akciói pánikot keltettek és több száz munkaórát és rengeteg erőforrást emésztettek fel. Thompson még pénteken bíróság elé áll majd.

Január eleje óta legalább 100 fenyegetés érkezett a Zsidó Közösségi Centrumok irányába, három zsidó temetőt pedig megrongáltak.