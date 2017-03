Trump visszavág: egy demokrata szenátor orosz kapcsolatait vizsgálná

Donald Trump amerikai elnök azonnali vizsgálatot szorgalmazott pénteken Chuck Schumer demokrata párti szenátor Oroszországhoz és Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz fűződő kapcsolatainak ügyében egy fotóra hivatkozva, amelyen Schumer és Putyin együtt szerepelnek, írja az MTI.

We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA