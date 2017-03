Élve találták meg a török határnál lelőtt szír gép pilótáját

Az Aszadhoz hű erők kötelékében harcoló Mehmet Sufhan a határ török oldalán ért földet katapultálása után. Az Ahrar al-Sham iszlamista szervezet azt állítja, hogy ők lőtték le a MIG-21-est. Egy videót is közzétettek, amint célba veszik a gépet.

#AhrarAlSham#Watch Shooting down Mig-21 fighter jet by shelling it with 23mm machine gun, it fell in the northern countryside of #Idlib pic.twitter.com/44YUizWyA6