Lengyel megabotrány: kolbászt evett vagy paradicsomot Duda böjti pénteken?

Ennél lengyelesebb botrány fogalmilag egyszerűen nem lehetséges: katolikus hagyomány, gonosz média, és jófajta helyi kolbász, pontosabban kiełbasa – minden hozzávaló adott egy rendes lengyel skandalumhoz, mondják a helyi kommentárok a Tényleg azt evett-e Andrzej Duda pénteken, mint aminek kinéz? kérdés kapcsán.

Mint ruhájából is sejthető, a jobboldali lengyel elnököt egy sítúrán kapták le hátulról, amint éppen a szájához emel egy nagyobb falatot. A képet leközlő helyi újság szerint a villa hegyén egy szaftos kolbász fityegett, amivel csak egy baj lenne: a fotó a húsvét előtti negyven napos böjt első péntekjén készült, amikor egy rendes katolikusnak tartózkodnia kellene minden húsételtől. Ez olyasmi, amivel az erősen katolikus Lengyelországban egy politikus végképp nem viccelhet.

#KiełbasaGate to przez...BOR. Reporterzy nie mogli zajrzeć do talerza PAD więc zrobili g**noburzę, że jadł kiełbasę*Parówy dumne z @24tp_pl pic.twitter.com/R4n1tGYtUb — Sycylia * * (@sycylia6_) 2017. március 4.

Duda nem is viccelt: az elnök tanácsadója azonnal közbelépett, és arról tájékoztatta a lengyel népet, hogy elnökük természetesen nem kolbászt, hanem vegetáriánus töltött paradicsomot ebédezett a bűnbánati napon. A főszerkesztő, akinél ezügyben telefonon interveniált, le is közölte a beszélgetés hangfelvételét, melyből az is kiderül, hogy a kolbászvád a tanácsnok szerint tipikus posztfaktuális álhírgyártás, amivel csak az államférfit akarják összezsírozni. A #Kiełbasagate a határozott cáfolat ellenére folytatódik, a lengyel társadalom a paradicsom kontra kolbász kérdés mentén ezekben az órákban szakad ketté.