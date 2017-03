Svédországban mégis egyre több a nemi erőszak

A modernkori svédországozás Trump egyik emlékezetes megszólalásával kezdődött, amikor az alternatív médiában hallott, majd kreatív módon továbbgondolt információkra szívesen alapozó amerikai elnök azzal kívánt rámutatni a bevándorlás okozta problémákra, hogy mik történtek előző éjjel Svédországban.

Ezzel az volt az egyetlen probléma, hogy maguk a svédek nem tudtak arról, hogy bármi különös történt volna náluk. Mármint azon kívül, hogy fent északon le kellett zárni egy utat a masszív hófúvás miatt, egy 87 éves táncdalénekesnek pedig váratlan technikai problémái akadtak a Melodifestivalenre való felkészülése során (másnap ezek ellenére megnyerte a versenyt).

Trump akkor egy Fox News-ban látott műsorra hivatkozott, amiben arról volt szó, hogy a bevándorlás következtében hogyan romlottak a bűnügyi statisztikák Svédországban. Ezt követően ugyan gyorsan előkerültek azok a hivatalos svéd számok, amelyek azt mutatják, hogyaz össz-bűnügyi mutatók éppenséggel javultak az elmúlt években arrafelé, a menekültek (persze ez így maga is fals, hiszen a menekültek csak egy kisebb hányadát teszik ki a bevándorló hátterű svédországi lakosoknak) pedig ezeknek csak alig egy százalékáért felelősek.

Miközben Trump szinte egész Svédországot egy hatalmas északi no-go zónának állította be, egy szimbolikusan is jelentős bűncselekmény-típusról tovább folyt a vita: szexuális bűncselekményekben ugyanis Svédország valóban listavezető Európában. Ennek egyik magyarázata, hogy ott sokkal szigorúbban állnak a kérdéshez, és az olyan eseteket is szexuális bűncselekménynek könyvelnek el, amelyek máshol csak kisebb súlyú zaklatásnak minősülnének. A másik, és szó szerint népszerű magyarázat azonban ezt a bevándorlókkal köti össze.

A vitába beleállt a liberális svéd kormánypárt integrációs minisztere is: Ylva Johansson a BBC-ben nyilatkozott arról, hogy az elmúlt évben valójában nem hogy emelkedett, de még csökkent is a szexuális bűncselekmények száma az országában. Ezzel a UKIP-vezér Nigal Farage-et szerette volna megcáfolni, aki szerint az utóbbi időben Malmö lett Európa nemierőszak-fővárosa.

Ezzel azonban van egy kis bibi: 2016-ban valójában 13 százalékkal több szexuális bűncselekményt követtek el a svéd rendőrségi statisztikák szerint, mint egy évvel korábban. Miután ez kiderült, a miniszterasszony kénytelen volt visszakozni; azt állította, hogy ő az egy évvel korábbi, akkor valóban enyhén javuló adatokból indult ki, ám utólag belátta, hogy ezekből hiba volt nagyívű következtetéseket levonnia.

A szexuális bűncselekmények száma tíz év alatt több, mint a másfélszeresére, évi 4200-ról 6700 esetre nőtt Svédországban. A közvélemény fele a rosszabb bűnözési mutatókat a bevándorlással kapcsolja össze, a keményebb bevándorlás-elleneseknek pedig egész Európában az egyik fő toposza, hogy a migráció súlyos veszélyt jelent a nők biztonságára.

Nincs szükségünk több álhírre

– kommentálta a fejleményeket az ellenzéki konzervatív-liberális párt szóvivője, de a trumpista álhíreket egy ellen-álhírrel debunkolni próbáló svéd minisztert egyébként is sokan támadták a sajtótól a kriminológusokig.