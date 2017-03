Több ezer gyerek az éhhalál szélén Kelet-Afrikában

Csak az elmúlt 48 órában 110 ember halt éhen, legalábbis ennyiről tudnak a helyi hatóságok –jelentette be Szomália frissen megválasztott miniszterelnöke. Hassan Ali Khaire kormánya a héten jelentette be a szárazság miatt az országos szükségállapotot. Az elmúlt években már eleve száraz volt az időjárás, de az utóbbi hónapok csapadékhiánya miatt a helyzet mostanra egészen kritikus lett. Tiszta ivóvíz sincs, gyilkol a kolera is, miközben 360 ezerre teszik az alultáplált gyerekek számát. Az ENSZ becslése szerint közülük 71 ezren egészen súlyos helyzetben vannak.

Afrika egyik legszegényebb országában 2010 és 2012 között 258 ezren haltak meg az éhínség következtében, miközben az ország jelentős részén egymással harcoló milíciák és terrorszervezetek uralják a hétköznapokat. Az akut szegénységnek és éhínségnek a humanitárius mellett jelentős biztonságpolitikai kockázatai is vannak. Az Al-Shabaab és más szélsőséges terrorcsoportok csak nyerhetnek azon, hogy az alapellátás sem megoldott, azért azt is megpróbálják megakadályozni, hogy a nemzetközi segélyszervezetek egyáltalán eljussanak a kritikus területekre.

Az ENSZ az előirányzat szerint 864 millió dollár segélyt ad 2017-ben Szomáliának. Az ország – Északkelet-Nigéria, Jemen és Dél-Szudán mellett – egyike annak a négy területnek, ahol a nemzetközi szervezet egy friss döntés eredményeképp megpróbál fókuszáltan beavatkozni, hogy csökkentse a katasztrofális éhínség pusztítását. A szomáliai elnök az üzletembereket és minden embert arra kéri, hogy segítsenek megmenteni szomáliai milliók életét az éhségtől és a vízhiánytól.