Trump kongresszusi vizsgálatot akar a lehallgatási gyanújáról

Kongresszusi kivizsgálást sürget a gyanújáról Donald Trump amerikai elnök, miután tegnap egy Breitbart-cikk nyomán vádaskodás-sortüzet eresztett el a Twitteren, és azzal gyanúsította meg elődjét, Barack Obamát, hogy a Watergate-botránnyal felérő módon illegálisan próbálta lehallgatni az akkor még csak elnökjelölt Trump csapatának kommunikációját.

Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője vasárnap közölte: azt a vizsgálatot kellene kiterjeszteni erre a kérdésre is, amely az elnökválasztás orosz befolyásolására irányul. A szóvivő vasárnap maga is egy sor Twitter-posztban foglalkozott az üggyel, de bizonyítékot az állítólagos lehallgatásra nem említett, írja a BBC. Spicer közölte azt is, amíg nincs meg a kért vizsgálat, sem a Fehér Ház, sem az elnök nem kommentálja a továbbiakban az ügyet.