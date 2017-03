Juppé nem ugrik be Fillon helyére

Alain Juppé, a konzervatívok előválasztásán második helyen végzett bordeaux-i polgármester hétfőn sajtótájékoztatón leszögezte, hogy nem fog beszállni a botrányba keveredett François Fillon helyett a francia elnökválasztásba. Szerinte túl késő lenne már beszállnia, és nincs idő egyesíteni maga mögött a választókat.

Ezzel Juppé pontot tett az elmúlt napok találgatásaira. Ugyan Juppé már korábban is jelezte, hogy nem akar B-terv lenni, de a múlt héten utalt arra is, hogy esetleg mégis beszállna, amennyiben Fillon saját döntéséből visszalép, a jobboldal pedig összezár mögötte. A felmérések azt mutatták, hogy Fillon-nal ellentétben, ő továbbjuthatott volna az elnökválasztás április 23-i első fordulójából.

Juppé a sajtótájékoztatón bírálta Fillon „makacsságát", és arról is beszélt, hogy a vasárnap a Trocadérón tartott gyűlésén – erről helyszíni riportunkat itt olvashatja – is látszott, hogy egyre radikálisabbak megmaradt támogatói. Azt nem mondta meg, hogy kit támogat majd az elnökválasztáson, de sok sikert kívánt a majdani győztesnek.

Miközben A Köztársaságiak (Les Républicains) párt vezetése hétfőn este tanácskozást tart majd, aktivizálta magát Nicolas Sarkozy volt elnök is, aki korán kiesett a konzervatív előválasztáson, most viszont egy rendkívüli megbeszélésre szólította Fillon-t és Juppét is.

Fillon-t azzal vádolták, hogy feleségét és gyermekeit is illegálisan alkalmazta asszisztensi és egyéb pozíciókban. A francia elnökválasztás esélyeiről és Fillon botrányáról itt írtunk bővebben>>>

Fillon a botrány kirobbanása után eredetileg még azt mondta, hogy visszalép, ha vádat emelnek ellene, de tíz nappal ezelőtt már arról beszélt, akkor sem lép vissza az elnökjelöltségtől, ha eljárás indul ellene. Fillon múlt héten is kihangsúlyozta, hogy semmiképpen sem lép vissza, hiába idézték be március 15-re a vizsgálóbírók a felesége fiktív alkalmazása körüli ügyben. Viszont azóta Fillon süllyedő hajóját elkezdték elhagyni támogatói, a Libération napilap gúnyos számlálóján vasárnap este 258 képviselő szerepelt.

A pénzügyi visszaélések esetében eljáró párizsi ügyészség másfél hete jelentette be, hogy a maguk részéről lezárták az ügyet, de három független vizsgálóbíróhoz kerül az ügy, ők döntenek majd arról, vádat emelnek-e Fillon ellen. Közpénz elsikkasztása, hivatali bizalommal visszaélés, csalás, befolyással való üzérkedés és vagyonbevallás elmulasztásának gyanújával indítottak eljárást.

Az egykor még az elnökválasztás áprilisi első fordulójának megnyerésére legesélyesebb Fillon az elmúlt hónapban már a harmadik helyre csúszott vissza, és ezzel nem jutna be a mindent eldöntő második körbe. A felmérések szerint a szélsőjobboldali és nacionalista Nemzeti Frontot vezető Marine Le Pen nyerné meg az első fordulót, de a másodikban biztosan veszítene a szintén továbbjutó Emmanuel Macron-tól. A volt szocialista gazdasági miniszter függetlenként indulva sok kiábrándult szavazót fel tudott szívni Fillon táborából.