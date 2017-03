Orosz újságírók játszatták el a no go-zónát Stockholmban

Autók felgyújtásáért fizetett egy orosz tévés stáb helyi fiataloknak a 2013-as stockholmi zavargások idején – állítja az érintett fiatalok nyilatkozatai alapján egy dán rádió. A Radio24syv.dk szerint a Rinkeby negyedben lezajlott zavargások oroszországi tálalása az információs háború részét képezik az alternatív tények világában.

„Azt mondták, szeretnének látni valami kis akciót. Fejenként fizettek nekünk 400 koronát” – idézte The Local svéd kiadása az egyik stockholmi fiatalt. Mohamed szerepeltetésével az orosz sajtó a bevándorlók és menekültek okozta növekvő svédországi feszültséget akarta ábrázolni, több jelenetet hozzátapasztva a 2013 májusi valóban kirobbant zavargásokhoz, amelyek során Stockholmban és Svédország több városában is több autót felgyújtottak és valóban aktívan részt vettek benne a már hosszabb ideje ott élő, sokszor második generációs bevándorlók. Nem arról van tehát szó, hogy egy nem létező jelenséget mutatott be az orosz stáb, de arról igen, hogy azt igyekezett sokkal súlyosabbnak bemutatni.

Rinkeby valóban egyre inkább muzulmán gyökerű bevándorlók lakta negyeddé vált, bár helyszíni riportunk alapján ettől még messze van a rettegett no go-zóna képétől.

Svédország legutóbb Donald Trumpnál került elő a migránsok okozta globális veszély bizonyítékaként. Az Egyesült Államok elnöke utólag magyarázkodni kényszerült, hogy mire is gondolt, mert a bűnözési statisztikák nem igazolják, hogy nőtt volna a bűncselekmények száma Svédországban. Ez egészében ugyan így van, de Trump után nem sokkal a svéd integrációs miniszter is kénytelen volt korrigálni. Ylva Johansson azt állította, hogy a nemi erőszakkal kapcsolatos bűncselekmények száma sem nőtt, ám ez sem felelt meg a valóságnak. Igaz, ebből nem következett, hogy a szám növekedése szoros összefüggésben áll a menekültek megjelenésével.